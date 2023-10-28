Глава МИД России призвал к спасению населения сектора Газа. Накануне ЦАХАЛ нанес мощный удар по региону

Женщина с ребенком на фоне разрушений после израильской бомбардировки сектора Газа, 28 октября 2023 года

Глава МИД России Лавров предрек катастрофу на десятилетия в случае уничтожения сектора Газа и изгнания из анклава 2 млн жителей. По его словам, необходимо проводить гуманитарные программы по спасению населения сектора Газа. Как отметил министр, Москва поддерживает диалог с Тель-Авивом, посылая сигналы о необходимости искать мирное решение. В ночь на 28 октября ЦАХАЛ нанес мощный удар по анклаву. Газета The Wall Street Journal назвала удар Израиля самым мощным с начала конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Катастрофа на десятилетия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава 2 млн жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия.

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят 2 млн жителей, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — заявил Лавров в интервью агентству БелТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что необходимо проводить гуманитарные программы по спасению населения сектора Газа, которое оказалось в блокаде. По его данным, у людей в регионе нет воды, электроэнергии, продовольствия, тепла.

Лавров высказал мнение, согласно которому невозможно ликвидировать палестинское радикальное движение ХАМАС, «не уничтожив Газу с большинством мирного населения». По словам министра, боевики ХАМАС поступили неприемлемо, напав на Израиль 7 октября, но и публичные обещания Тель-Авива «беспощадно ответить» ХАМАС не соответствуют нормами международного гуманитарного права.

Создать государство Палестина

Как подчеркнул министр, Россия вместе с Китаем и арабскими государствами представила в Совбезе ООН проект резолюции, направленный на прекращение огня, но США 25 октября не поддержали документ, своими действиями подтвердив, «что в их задачу входит всячески поддержать Израиль в любых его действиях». Затем Россия ответно наложила вето на американскую резолюцию. В итоге 27 октября Генассамблея ООН одобрила проект Иордании, призывающий к завершению конфликта.

По словам Лаврова, Москва поддерживает диалог с Тель-Авивом, посылая сигналы о необходимости искать мирное решение.

«У нас с ними контакты сохраняются в полной мере. Посол наш с ними регулярно общается. Посылаем сигнал о необходимости все-таки искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе», — отметил российских министр.

Глава МИД России напомнил о позиции Москвы, что без создания палестинского государства путем переговоров ситуация «не успокоится». Пока этого не произошло, Израилю придется жить в окружении «неустойчивых палестинских территорий», откуда постоянно будет исходить угроза для еврейского государства, спрогнозировал министр.

Самая массированная атака

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала «расширение масштаба» действий сухопутных войск в секторе Газа в ночь на 28 октября.

«Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Государства Израиль», – заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Днем позднее издание Axios со ссылкой на информацию двух высокопоставленных чиновников назвало вероятную причину расширения действий ЦАХАЛ в секторе Газа. По словам собеседников издания, всему виной провал переговоров с ХАМАС по освобождению заложников.

В результате, по данным телеканала Al Arabiya, в ночь на 28 октября сектор Газа подвергся самой массированной за все время конфликта — с 7 октября — бомбардировке со стороны Израиля, с севера в анклав вошли танки ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля заявила о подготовке к полномасштабной наземной операции в Газе почти сразу после нападения ХАМАС. С того времени Тель-Авив медлил. По данным газеты The Wall Street Journal, 26 октября Израиль по просьбе США согласился отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел развернуть систему ПВО для защиты своих войск в регионе.