«Прекращение огня — принципиальная позиция». Зачем Явлинский приехал ночью в Кремль

Григорий Явлинский ночью встретился в Кремле с Владимиром Путиным, чтобы обсудить «соглашение о прекращении огня в Украине», сообщили в «Яблоке». Политик выразил готовность лично участвовать в мирных переговорах с Киевом. Будущие выборы, на которых Явлинский может выдвинуть свою кандидатуру, на встрече не обсуждались, уверяют в партии. В Кремле встречу комментировать отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Партия «Яблоко» сообщила о встрече ее основателя Григория Явлинского с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили необходимость прекращения огня на Украине.

«Главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО. Как известно, прекращение огня — принципиальная позиция Явлинского», — говорится в сообщении на сайте «Яблока».

Лидер партии считает, что переговоры о прекращении огня необходимо начать «как можно скорее». Сам он «готов лично в них участвовать».

На встрече стороны также обсуждали «перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы», добавили представители «Яблока».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать встречу политиков отказался. «Это я никак не комментирую», — ответил он журналистам на соответствующую просьбу.

На сайте Кремля тоже никаких упоминаний о встрече с Явлинским нет.

Ночная встреча

25 октября Путин встречался в Кремле с лидерами ведущих религиозных объединений и обсуждал с ними палестино-израильский конфликт. Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в президентский пул, заметил в коридорах Явлинского.

«Остается сказать, что в какой-то момент в этот же подъезд вошел участник, видимо, следующего совещания и, ни с кем на ходу не разговаривая, быстро прошел внутрь, словно опаздывая. Это был, конечно, Григорий Явлинский», — написал Колесников в своем материале.

В пресс-релизе «Яблока» уточняется, что встреча основателя партии с президентом состоялась 26 октября (то есть уже после полуночи).

Президентские выборы

Ранее Явлинский публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение.

На встрече в Кремле президентские выборы 2024 года не обсуждались, утверждают в «Яблоке».

19 сентября «Ведомости», ссылаясь на источники, писали, что администрация президента обсуждает участие в выборах президента «кандидата, представляющего либеральные силы». Такой сценарий начали рассматривать еще весной, рассказывал один из собеседников газеты.

17 октября пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев, говоря об участии кандидата от «Яблока» в выборах, сообщил, что «нет и не было никаких переговоров администрации президента с Явлинским по этому поводу».

«Григорий Явлинский считает, что в настоящее время ситуация в стране такова, что инициатива о выдвижении кандидатом в президенты должна исходить от людей, от народа, от избирателей», — подчеркнули в партии.

На последних президентских выборах в 2018 году Явлинский набрал 1,05% голосов.