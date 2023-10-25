«ХАМАС не террористы». Эрдоган отменил визит в Израиль

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отменил планировавшуюся поездку в Израиль. Он обвинил израильскую армию в «преднамеренной жестокости» по отношению к жителям сектора Газа и назвал ХАМАС «защитниками» и «освободителями» палестинского народа. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал слова Эрдогана «отвратительными», а министр культуры и спорта Израиля Мики Зохар обвинил в открытой поддержке террористов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Израиль из-за эскалации в секторе Газа, сообщает TRT Haber. Политик раскритиковал действия ЦАХАЛ по отношению к палестинскому движению ХАМАС, которое он назвал «освободительной группой моджахедов».

«У меня была программа визита в Израиль, я ее отменил, визита не будет», — заявил Эрдоган, выступая в парламенте Турции.

Эрдоган отметил, что Израиль и все страны Запада называют ХАМАС террористической организацией, однако, по его мнению, движение таковым не является.

«ХАМАС — это не террористическая организация, это группа моджахедов, защищающих свои земли», — сказал он под бурные аплодисменты.

Президент Турции особо подчеркнул, что Анкара намеревалась окончательно нормализовать отношения с Иерусалимом, но тот «злоупотребил доброжелательностью» турецкой стороны. Кроме того, со стороны Израиля не последовало «ответных шагов».

Турецкий лидер призвал к немедленному прекращению огня и попросил страны Запада «прекратить подливать масла в огонь», поддерживая Израиль. Он раскритиковал двойственную позицию ряда мировых лидеров, которые «выступают за мир в войне России с Украиной, но молчат о бойне в секторе Газа».

«Почти половина погибших в результате атак Израиля на сектор Газа — дети. Даже это показывает, что целью является преднамеренная жестокость», — указал президент.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в свою очередь заявил, что только полноценное урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС позволит избежать новой мировой войны, а происходящее на мировой арене он назвал «поворотным этапом истории».

«Либо мы достигнем прочного мира, либо разразится мировая война. Мы призываем все стороны, региональные и международные заинтересованные стороны, прислушаться к голосу разума. И те, кто поощряет Израиль продолжать свои преступления, также несут ответственность. Если мы не будем действовать быстро, нас ждут еще более мрачные дни», — сказал Фидан по итогам встречи со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани.

Министр призвал Израиль «осознать, что мира и безопасности нельзя добиться с помощью насилия», и подчеркнул, что видит решение проблемы в создании независимой Палестины на основе границ 1967 года.

«Отвратительные слова»

Министр культуры и спорта Израиля Мики Зохар в ответ на заявление Эрдогана обвинил турецкого президента в том, что тот открыто поддерживает терроризм.

«Отношения с Турцией нуждаются в пересмотре», — подчеркнул он.

Слова Эрдогана о ХАМАС также прокомментировал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, назвав их «отвратительными» и не способствующими деэскалации.

«Я предложу своему коллеге (главе МИД) Таяни направить официальный протест и вызвать посла Турции», — процитировала Сальвини его пресс-служба.

Страна-гарант

Ранее Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по палестино-израильскому урегулированию, а Турцию сделать страной-гарантом.

«Мы готовы выступить гарантом для палестинской стороны благодаря нашему гуманитарному, политическому и военному положению», — заявил турецкий лидер.

В мирной конференции должны принять участие «все игроки в регионе», уточнил он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию приграничных израильских регионов и захватили десятки единиц военной техники и сотни заложников. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.