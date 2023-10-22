«Чтобы меня услышали, скажу на немецком». Путин заступился за Герхарда Шредера

Президент России прокомментировал недавний инцидент, при котором экс-канцлера Шредера отсадили от нынешнего канцлера Шольца, чтобы они вместе не попали в один кадр. Говоря об этом Путин вспомнил о ситуации в парламенте Канады, когда депутаты чествовали ветерана СС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Повторил на немецком

Президент России Владимир Путин на немецком языке прокомментировал притеснения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, происходящие в настоящее время в ФРГ.

В интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи »Москва. Путин. Кремль», которая выходит на телеканале «Россия 1», Путина спросили, почему бывшего канцлера все чаще отсаживают на важных мероприятиях от действующего канцлера Олафа Шольца. Президент провел параллель с чествованием бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки) в парламенте Канады.

«Что касается бывшего канцлера Федеративной Республики Германии, канцлера Шредера, вы сказали, что его куда-то стараются пересадить. <...> Чем дальше от Шредера — тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: «Je weiter von Schröder, desto näher zu Anthony Rota, der Nazisten sympathisiert», — сказал Путин в рамках программы, фрагмент которой Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Путин назвал недавнюю ситуацию, при которой депутаты парламента Канады аплодировали бывшему военнослужащему дивизии СС «Галичина» Ярославу Гунько, «безобразной выходки». Глава государства добавил, что в Германии много порядочных людей, и многие его услышат.

Это заседание парламента Канады состоялось 22 сентября. На тот момент спикер палаты общин Энтони Рота (ушел в отставку 26 сентября) пригласил на заседание Гунько и президента Украины Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо извинился за недоразумение и назвал инцидент позором «для всей Канады»

Дружба с Путиным

О случае, когда Шредера отсадили от Шольца, 3 октября сообщала газета Bild. По данным издания, по случаю 33-й годовщины объединения Германии Шредера пригласили на официальные празднования, однако, протокольная служба правительства следила за тем, чтобы он не попал в один кадр с присутствовавшими на мероприятиях ведущими политиками страны, включая действующего канцлера Олафа Шольца.

Притеснение Шредера связывают с его дружбой с Путиным. Сам Шредер 15 октября в интервью газете Süddeutschen Zeitung признался в дружеских отношениях с российским президентом. По его словам, он не станет притворяться, что это не так, несмотря на критику.

Тогда же он отметил, что не изменит мнения относительно спецоперации на Украине, несмотря на хорошие отношения с российским лидером. По его словам, собственные интересы не должны заменять собой представление интересов государства.

Бербок, Россия и Украина

Накануне Шредер дал большое интервью газете Berliner Zeitung. В беседе с изданием он в том числе сделал несколько заявлений, касающихся России. По его словам, Берлин заинтересован в поддержании экономических и политических отношений с Москвой, даже если это будет трудно.

Шредер посоветовал главе министерства иностранных дел ФРГ Анналене Бербок вдумчивее подбирать слова, говоря о России и ее президенте.

«Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет», — утверждает политик.

Бывший немецкий канцлер также рассказал о своей роли посредника на переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом в 2022 году. На эту роль его пригласил Киев, чтобы он передал президенту России Владимиру Путину послание Украины, сказал экс-канцлер. По его словам, на переговорах двух стран в турецком городе, украинская сторона не пошла на мир, потому что ей не разрешили США. Таким образом Вашингтон сорвал мирные переговоры.

В этом же интервью Шредер в очередной раз назвал Крым «частью истории России».