Израиль приготовился к наступлению в секторе Газа, а ХАМАС — к долгой войне

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что военным ЦАХАЛ могут скоро приказать войти в сектор Газа. Сейчас они должны «организоваться и быть наготове».
«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри, я вам это обещаю <...> приказ поступит», — сказал он, находясь у границы с Газой.
Чуть позже ABC News транслировал заявление члена Совета национальной безопасности Израиля, министра экономики и промышленности Нира Барката о том, что израильские военнослужащие уже получили «зеленый свет» на вход в Газу, «когда они будут готовы».
Говоря о готовящемся наступлении, он отметил, что многокилометровые туннели, построенные ХАМАС в секторе Газа, станут «самым большим кладбищем в мире».
«Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть наших заложников живыми…», — сказал он, уточнив, что все-таки «первым и последним приоритетом» станет уничтожение ХАМАС.
Член кабинета по безопасности Израиля Ави Дихтер сообщил, что в настоящий момент численность боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в Газе не превышает 50 тысяч.
Источники Reuters утверждают, что сухопутная операция израильтян будет отличаться «невиданной ранее свирепостью». Тель-Авив планирует «разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения» и оттеснить жителей анклава к границе с Египтом. При этом израильские чиновники признали в разговоре с Reuters, что судьба сектора Газа крайне неопределенна. «У Израиля нет эндшпиля для Газы», — сказал один из собеседников агентства.
Газета FT со ссылкой на одного из израильских министров в то же время пишет, что в Газе планируется создать буферную зону.
Ее ширина будет зависеть от «расстояния до израильских военных или поселений».
Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что готово «к продолжительным боевым действиям», передает «РИА Новости».
«Мы не остановимся»
Посол Израиля в Евросоюзе и НАТО Хаим Регев заявил, что еврейское государство «пойдет до конца», чтобы уничтожить ХАМАС. Дипломат призвал ЕС поддержать израильтян и таким образом не допустить роста террористической угрозы в Европе. По его мнению, если не выступить «единым фронтом», это «заметят другие и воспользуются».
«Мы не остановимся. Израиль пойдет до конца и уничтожит ХАМАС», — подчеркнул он в интервью Der Spiegel.
Регев добавил, что Израилю особенно нужна поддержка с учетом того давления, которое оказывается на страну с целью принудить отказаться от проведения наземной операции в Газе.
Двухнедельное перемирие
Генсек ООН Антониу Гутерриш 19 октября призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС.
«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.
Кроме того, генсек призвал осуществить срочную доставку продуктов питания и лекарств в заблокированный регион. Условия, в которых остаются мирные жители сектора Газа, ухудшаются с каждым днем. На заблокированной территории нет еды, воды, лекарств и электроэнергии.
Израиль начал военную операцию «Железные мечи» в ответ на нападение ХАМАС 7 октября. В Израиле анонсировали полномасштабное наступление на сектор Газа и призвали его жителей эвакуироваться. The New York Times передавала, что наземную операцию планировали начать 14–15 октября, но отложили ее из-за погодных условий.