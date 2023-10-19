Израиль приготовился к наступлению в секторе Газа, а ХАМАС — к долгой войне

Солдаты армии Израиля возле границы с сектором Газа на юге Израиля, 19 октября 2023 года

Израильские военные получили «зеленый свет», чтобы начать наземную операцию в секторе Газа, передает ABC News. «Первым и последним приоритетом» сухопутной операции станет уничтожение ХАМАС, подчеркнул израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат. Министр обороны страны Йоав Галлант встретился с военными и заявил, что скоро они «увидят Газу изнутри». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что военным ЦАХАЛ могут скоро приказать войти в сектор Газа. Сейчас они должны «организоваться и быть наготове».

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри, я вам это обещаю <...> приказ поступит», — сказал он, находясь у границы с Газой.

Чуть позже ABC News транслировал заявление члена Совета национальной безопасности Израиля, министра экономики и промышленности Нира Барката о том, что израильские военнослужащие уже получили «зеленый свет» на вход в Газу, «когда они будут готовы».

Говоря о готовящемся наступлении, он отметил, что многокилометровые туннели, построенные ХАМАС в секторе Газа, станут «самым большим кладбищем в мире».

«Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть наших заложников живыми…», — сказал он, уточнив, что все-таки «первым и последним приоритетом» станет уничтожение ХАМАС.

Член кабинета по безопасности Израиля Ави Дихтер сообщил, что в настоящий момент численность боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в Газе не превышает 50 тысяч.

Источники Reuters утверждают, что сухопутная операция израильтян будет отличаться «невиданной ранее свирепостью». Тель-Авив планирует «разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения» и оттеснить жителей анклава к границе с Египтом. При этом израильские чиновники признали в разговоре с Reuters, что судьба сектора Газа крайне неопределенна. «У Израиля нет эндшпиля для Газы», — сказал один из собеседников агентства.

Газета FT со ссылкой на одного из израильских министров в то же время пишет, что в Газе планируется создать буферную зону.

Ее ширина будет зависеть от «расстояния до израильских военных или поселений».

Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что готово «к продолжительным боевым действиям», передает «РИА Новости».

«Мы не остановимся»

​​Посол Израиля в Евросоюзе и НАТО Хаим Регев заявил, что еврейское государство «пойдет до конца», чтобы уничтожить ХАМАС. Дипломат призвал ЕС поддержать израильтян и таким образом не допустить роста террористической угрозы в Европе. По его мнению, если не выступить «единым фронтом», это «заметят другие и воспользуются».

«Мы не остановимся. Израиль пойдет до конца и уничтожит ХАМАС», — подчеркнул он в интервью Der Spiegel.

Регев добавил, что Израилю особенно нужна поддержка с учетом того давления, которое оказывается на страну с целью принудить отказаться от проведения наземной операции в Газе.

Двухнедельное перемирие

Генсек ООН Антониу Гутерриш 19 октября призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС.

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Кроме того, генсек призвал осуществить срочную доставку продуктов питания и лекарств в заблокированный регион. Условия, в которых остаются мирные жители сектора Газа, ухудшаются с каждым днем. На заблокированной территории нет еды, воды, лекарств и электроэнергии.

Израиль начал военную операцию «Железные мечи» в ответ на нападение ХАМАС 7 октября. В Израиле анонсировали полномасштабное наступление на сектор Газа и призвали его жителей эвакуироваться. The New York Times передавала, что наземную операцию планировали начать 14–15 октября, но отложили ее из-за погодных условий.