«Терять время нельзя». Небензя заявил, что в Газе находится тысяча россиян

Около тысячи россиян в настоящее время находятся в секторе Газа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Правительство Палестины и российские дипломаты пытаются организовать их эвакуацию в Египет, откуда они уже улетят на родину. Небензя призвал немедленно ввести режим прекращения огня и прекратить насилие в отношении мирных жителей, а также выразил сожаление, что проект резолюции РФ не был принят СБ ООН.

Около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД России с просьбой об эвакуации из сектора Газа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на срочном заседании Совета Безопасности ООН.

«Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей», — отметил он.

Правительство Палестины пообещало оказать помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Уже оттуда люди смогут улететь на родину. Эвакуация началась при участии российских дипломатов.

Постпред призвал ввести режим прекращения огня, обеспечить поставки гуманитарной помощи и прекратить насилие в отношении мирных жителей.

«Призываем израильскую сторону поставить во главу угла международное гуманитарное право, в центре которого жизни мирных палестинских граждан и объекты изначально скромной критической и медицинской инфраструктуры. Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно», — сказал также Небензя.

18 октября российский МИД вновь посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и на территорию Палестины. Новое предупреждение было выпущено в связи с трагедией в Газе, где ракетным ударом была уничтожена больница «Аль-Ахли».

По большей части жертвами атаки стали женщины и дети — всего более 800 человек. Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Проект резолюции

Небензя выразил сожаление, что Совбез ООН «потерял время», не приняв 16 октября проект предложенной Москвой резолюции с призывом к немедленному прекращению огня.

«Нас просили подождать 24 часа с тем, чтобы мы смогли представить консенсусный проект резолюции. Мы с этим не согласились и правильно сделали, поскольку в итоге спустя два дня на голосование внесен проект с небольшими, но весьма спорными изменениями», — сказал он.

Небензя добавил, что «бездействие со стороны Совета Безопасности» выглядит «особенно неприглядным» на фоне атаки на «Аль-Ахли». «Мы еще вчера предупреждали коллег, что терять время нельзя», — подчеркнул он.

«Каждый, кто не поддержал наш проект гуманитарной резолюции с призывом к немедленному прекращению огня, должен осознавать, что несет часть ответственности за произошедшее в Газе», — заключил постпред.

Бразильский проект резолюции не содержал прямого призыва к прекращению огня, уточнил Небензя, но даже он в итоге не был принят из-за вето США. Москва также предлагала включить в документ однозначное осуждение СБ ООН неизбирательных ударов по мирным жителям и гражданским объектам.

Атака на больницу

Кроме того, Небензя заявил о требовании России расследовать удар по больнице в Газе.

«Мы глубоко потрясены произошедшим. В результате удара по госпиталю по последним данным число погибших и пострадавших превысило 800 человек. Мы требуем проведения объективного расследования этого преступления и наказания виновных», — подчеркнул представитель РФ.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции. После атаки заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что на момент удара больница «Аль-Ахли» была переполнена, и эвакуация пациентов заранее была невозможна.