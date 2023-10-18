США уверены, что Израиль не ударял по больнице в Газе. ХАМАС обещает опубликовать доказательства

Версия США
Президент США Джо Байден заявил об уверенности, что Израиль не причастен к удару по больнице в Газе, написали в агентстве Associated Press со ссылкой на сообщение пресс-пула Белого дома.
«Слова о том, что другая группа, а не Израиль, несет ответственность за взрыв в больнице в Газе, были основаны на данных, предоставленных Министерством обороны США», — сказал американский лидер.
Ранее в этот день американский президент заявил, что «возмущен и глубоко опечален взрывом в больнице «Аль-Ахли»» и что США «продолжат собирать информацию о том, что именно произошло».
Вечером 17 октября ракета прилетела в здание больницы «Аль-Ахли» в секторе Газа. По информации министерства здравоохранения Газы, жертвами в основном стали женщины и дети. Всего, по последним данным, погиб 471 человек, как минимум 314 ранены.
Версия ХАМАС
ХАМАС обвиняет в ударе по больнице Израиль. Представитель движения Фаузи Бархум заявил, что у группировки есть многочисленные доказательства причастности Израиля и вскоре их опубликуют, а также представят международным органам.
По словам Бархума, у движения есть комитет, который собирает доказательства причастности Израиля к атакам в секторе Газа, в том числе на больницу.
Как отметил представитель группировки, израильские военные нанесли удар по больнице с помощью управляемых ракет.
Сразу после попадания ракеты по больнице ХАМАС обвинил США в этой атаке.
«Эти убийства производит враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте. Американцы, которые предоставили неограниченное прикрытие этому врагу, совершают массовые убийства», — сказали в группировке.
Версия Израиля
В ночь на четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила союзников ХАМАС — группировку «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) — в ударе по больнице в Газе.
«После дополнительной проверки и перекрестного анализа оперативных и разведывательных систем стало ясно, что ЦАХАЛ не наносил ударов по больнице в секторе Газа. Больница пострадала в результате неудачного запуска ракеты террористической организации «Исламский джихад»», — сообщили в оборонном ведомстве.
Днем 18 октября ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в том, что члены группировки используют граждан сектора Газа в качестве человеческого щита, а гражданские объекты — в своих военных целях. В качестве подтверждения опубликовали карту, на которой отмечены точки, откуда радикалы якобы запускают свои ракеты. В Армии обороны Израиля утверждали, что ХАМАС вместе с «Исламским джихадом» пускают ракеты из комплексов, прилегающих к зданиям больниц, школ, мечетей, ресторанов, гостиниц и дипломатических зданий, «без разбора стреляют по Израилю, а также наносят вред жителям сектора Газа».
Кроме того, 12-й канал израильского ТВ опубликовал видео с камеры видеонаблюдения в населенном пункте Нетив-ха-Асар, на котором якобы «приведено доказательство утверждений» Израиля о том, что на самом деле удар ракетами по больнице «Аль-Ахли» был нанесен из сектора Газа.
Заместитель Генерального секретаря ООН заявил, что на момент удара больница «Аль-Ахли» была переполнена, и эвакуация пациентов заранее была невозможна.