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США уверены, что Израиль не ударял по больнице в Газе. ХАМАС обещает опубликовать доказательства

Байден заявил, что по данным Пентагона по больнице в Газе ударил не Израиль

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Последствия удара по больнице в Газе, 18 октября 2023 года

Последствия удара по больнице в Газе, 18 октября 2023 года

Mohammed Al-Masri/Reuters
Президент США заявил, что Израиль не пускал ракету по больнице в Газе. В Израиле в ударе обвинили союзников ХАМАС — «Исламский джихад»*. В ХАМАС, в свою очередь, заявили, что в скором времени представят доказательства вины Израиля. Ракета ударила по больнице в Газе вечером 17 октября. По данным Минздрава Газы, более 450 человек погибли, еще более 300 — ранены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Версия США

Президент США Джо Байден заявил об уверенности, что Израиль не причастен к удару по больнице в Газе, написали в агентстве Associated Press со ссылкой на сообщение пресс-пула Белого дома.

«Слова о том, что другая группа, а не Израиль, несет ответственность за взрыв в больнице в Газе, были основаны на данных, предоставленных Министерством обороны США», — сказал американский лидер.

Ранее в этот день американский президент заявил, что «возмущен и глубоко опечален взрывом в больнице «Аль-Ахли»» и что США «продолжат собирать информацию о том, что именно произошло».

Вечером 17 октября ракета прилетела в здание больницы «Аль-Ахли» в секторе Газа. По информации министерства здравоохранения Газы, жертвами в основном стали женщины и дети. Всего, по последним данным, погиб 471 человек, как минимум 314 ранены.

Версия ХАМАС

ХАМАС обвиняет в ударе по больнице Израиль. Представитель движения Фаузи Бархум заявил, что у группировки есть многочисленные доказательства причастности Израиля и вскоре их опубликуют, а также представят международным органам.

По словам Бархума, у движения есть комитет, который собирает доказательства причастности Израиля к атакам в секторе Газа, в том числе на больницу.

Как отметил представитель группировки, израильские военные нанесли удар по больнице с помощью управляемых ракет.

Сразу после попадания ракеты по больнице ХАМАС обвинил США в этой атаке.

«Эти убийства производит враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте. Американцы, которые предоставили неограниченное прикрытие этому врагу, совершают массовые убийства», — сказали в группировке.

Версия Израиля

В ночь на четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила союзников ХАМАС — группировку «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) — в ударе по больнице в Газе.

«После дополнительной проверки и перекрестного анализа оперативных и разведывательных систем стало ясно, что ЦАХАЛ не наносил ударов по больнице в секторе Газа. Больница пострадала в результате неудачного запуска ракеты террористической организации «Исламский джихад»», — сообщили в оборонном ведомстве.

Днем 18 октября ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в том, что члены группировки используют граждан сектора Газа в качестве человеческого щита, а гражданские объекты — в своих военных целях. В качестве подтверждения опубликовали карту, на которой отмечены точки, откуда радикалы якобы запускают свои ракеты. В Армии обороны Израиля утверждали, что ХАМАС вместе с «Исламским джихадом» пускают ракеты из комплексов, прилегающих к зданиям больниц, школ, мечетей, ресторанов, гостиниц и дипломатических зданий, «без разбора стреляют по Израилю, а также наносят вред жителям сектора Газа».

Кроме того, 12-й канал израильского ТВ опубликовал видео с камеры видеонаблюдения в населенном пункте Нетив-ха-Асар, на котором якобы «приведено доказательство утверждений» Израиля о том, что на самом деле удар ракетами по больнице «Аль-Ахли» был нанесен из сектора Газа.

Заместитель Генерального секретаря ООН заявил, что на момент удара больница «Аль-Ахли» была переполнена, и эвакуация пациентов заранее была невозможна.

*   организация запрещена в России
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