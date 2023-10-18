«Украина №3»: в России возмущены выступлением Пашиняна в Европарламенте

В Москве считают выступление армянского премьера Никола Пашиняна в Европарламенте провокацией, сообщил источник ТАСС. В своей речи политик упрекал российских миротворцев в Карабахе в бездействии, заявлял, что ОДКБ «совершенно не помогла» Еревану, и обвинял неназванных «союзников в сфере безопасности» в призывах к смене власти в стране. Он также рассказал об опасениях из-за возможности новых территориальных претензий Азербайджана.

Москва считает «абсолютно безответственным и провокационным» выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте, которое состоялось 17 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник.

«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2», – заявил источник.

По его словам, возмущение российской стороны вызвала та часть речи Пашиняна, в которой говорилось о России и российско-армянских отношениях.

Обвинения Пашиняна

В ходе своего выступления армянский премьер заявил, что во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2021 году Еревану «совершенно не помогли» силы Организации Договора о коллективной безопасности и «страны, имеющие двусторонние обязательства по безопасности с Арменией».

По его словам, с тех пор демократия в стране «продолжает подвергаться сильным ударам» по «почти точно повторяющейся формуле».

«Внешняя агрессия, затем бездействие союзников Армении в сфере безопасности, затем попытки использовать войну, или гуманитарную ситуацию, или внешнюю угрозу безопасности для подрыва демократии и суверенитета», – сказал Пашинян.

Он также заявил, что во время операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в 2023 году союзники Армении в сфере безопасности «не только не помогли, но и выступили с публичными призывами к смене власти» в стране.

Кроме того, армянский премьер упрекнул российских миротворцев в «бездействии», в условиях которого «за неделю более 100 тысяч армян покинули свои дома и родину в Нагорном Карабахе».

Курс Еревана на евроинтеграцию

В своем выступлении Пашинян назвал Европейский союз «ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы». Он подчеркнул, что Ереван привержен развитию отношений с ЕС, в долгосрочной перспективе стороны «полны решимости укреплять свои экономические связи».

Премьер также напомнил о принятии в ходе саммита в испанской Гранаде 5 октября «чрезвычайно важных» документов, способствующих укреплению армянско-европейских отношений «во всех измерениях, исходя из потребностей Республики Армения» (была подписана декларация, где Пашинян признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, т.е. с территорией Карабаха).

«Могу четко и уверенно констатировать. Республика Армения готова быть ближе к Европейскому Союзу, насколько Евросоюз считает это возможным», – подчеркнул он.

Пашинян также выразил надежду на продолжение сотрудничества с ЕС при проведении в Армении реформ полиции и спасательной службы, судебной системы, образования и государственного управления.

Армения опасается Азербайджана

Армянский премьер заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, освободить всех пленных и задержанных лиц при их обмене по формуле «всех на всех», сотрудничать с Баку в выяснении судьбы пропавших без вести и в разминировании территорий.

Он подтвердил, что Ереван признает территорией Азербайджана 86,6 тыс. кв. км, в которые входит Нагорный Карабах. При этом Пашинян отметил, что азербайджанский президент Ильхам Алиев, говоря о признании целостности Армении, не упоминал точную площадь страны.

«[Это] вызывает опасения, что он намеренно оставляет неясности, чтобы выдвинуть территориальные претензии к Армении», – сказал Пашинян.

По его словам, соглашение о признании территориальной целостности с указанием конкретных площадей стран было достигнуто, чтобы исключить двусмысленность.

Что говорят в России

5 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что статус российских миротворцев в Карабахе основан исключительно на трехстороннем заявлении РФ, Армении и Азербайджана от ноября 2020 года. По его словам, их права ограничивались «наблюдением за соблюдением режима прекращения огня».

13 октября на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию российский президент сообщил, что формально миротворческие силы должны оставаться в регионе до 2025 года, этот вопрос будет решен на переговорах с союзниками.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября, обвинил Евросоюз и США в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и навязывании своих посреднических услуг Азербайджану и Армении. Он заверил, что российские миротворцы будут «всячески способствовать» налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.

При этом министр заявил о существовании в Армении «мощнейшего лобби», продвигающего интересы Запада, которые заключаются в «подрыве влияния России».