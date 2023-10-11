«Вопрос зависит не только от нас»: Пашинян высказался о будущем российских миротворцев в Карабахе

Никол Пашинян в интервью Общественному ТВ Армении высказался в том числе об отношениях Еревана и Москвы и судьбе российских миротворцев в Карабахе. По словам премьера, если они покинут регион, то должны будут вернуться в РФ. В МИД России при этом считают, что деятельность российских миротворцев надо скорректировать согласно новым условиям. Хотя Пашинян заверил, что вектор в отношениях Еревана и Москвы не поменялся, стало известно о его отказе участвовать в саммите СНГ в Бишкеке.

Российский миротворческий контингент в случае ухода из Нагорного Карабаха не передислоцируется в Армению. Об этом в интервью Общественному ТВ Армении заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — сказал политик.

Он добавил, что вопрос выбора места дислокации ВС РФ зависит не только от Еревана:

«Вопрос дальнейшего пребывания РМК (российского миротворческого контингента. — «Газета.Ru») в Нагорном Карабахе зависит не от нас или не только от нас. Россия проводит определенные обсуждения с Азербайджаном. С нами тоже обсуждается этот вопрос. Поэтому я не могу прямо ответить на вопрос относительно дальнейшего пребывания миротворцев в Нагорном Карабахе».

При этом Пашинян не видит оснований для ухода пограничников РФ или 102-й российской военной базы из Армении.

«Причины пребывания российских пограничных войск и 102-й военной базы вполне понятны, они продолжают существовать, и Армения и Россия не ставят такого вопроса (ухода российских военных. — «Газета.Ru»)», — заявил Пашинян.

Деятельность миротворцев изменится

9 октября заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РБК заявил, что миссия российского миротворческого контингента в регионе остается «более чем востребованной». Командование обеспечивает контакты Еревана и Баку, РМК содействует решению вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Карабахе.

По мнению Галузина, необходимость такого посредничества сохранится:

«Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались.

Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться.

И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия».

Во время сегодняшнего брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ситуация в Карабахе кардинально изменилась, поэтому деятельность российских миротворцев скорректируют согласно новым условиям.

Ереван «не меняет вектор»

В интервью Пашинян также признал, что Армения и РФ находятся на «сложном этапе отношений».

«Сложности есть и для России, и для Армении, и для мира в целом. Проблема не в наших с Россией отношениях, проблема в проблемах между сверхдержавами.

Договор с ЕС был подписан до нас. Мы вектора не меняем», — заявил политик.

По его словам, Армения приняла решение начать процедуру ратификации Римского статута Международного уголовного суда до выдачи инстанцией ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

На этом фоне пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова проинформировала о том, что на саммит СНГ в Бишкеке 13 октября Пашинян не приедет.

Встреча Пашиняна и Алиева

Пашинян добавил, что в настоящее время напряженности на границе с Азербайджаном не наблюдается:

«За последние сутки была выпущена всего одна пуля».

Политик рассказал, что сейчас идет подготовка к его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Наша встреча в Брюсселе, о готовности провести эту встречу заявили и мы, и Азербайджан, будет означать, что стороны хотят двигаться к миру.

А это значит, что в течение двух-трех месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70%», — считает Пашинян.

Он добавил, что Ереван готов участвовать и в заседаниях платформы регионального сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран).