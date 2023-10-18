«Самый смертоносный за пять войн». Что известно об ударе по больнице в Газе

Сотни человек погибли из-за ракетного удара по больнице в секторе Газа. ХАМАС обвинила в произошедшем Израиль и США и заявила о готовности в течение часа отпустить всех заложников, если атаки прекратятся. ЦАХАЛ возложила ответственность за удар на организацию «Исламский джихад»*. Первые последствия трагедии: в Палестине – протесты и трехдневный траур, в Турции штурмуют израильское генконсульство, США призывают Израиль следовать «закону войны», а Россия требует заседания СБ ООН. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

По меньше мере 500 человек погибли в результате удара Израиля по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава. Радикальное движение ХАМАС назвало атаку на медицинское учреждение военным преступлением и заявило, что в больнице находились «сотни больных и раненых, а также люди, насильственно вынужденные покинуть свои дома».

Представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Небаль Фарсах в беседе с Al Jazeera заявил, что многие из людей, находившихся в больнице, искали там убежища после призыва Израиля к эвакуации населения Газы.

«Это палестинцы, которые искали убежища <...> Они думали, что окажутся в более безопасном месте», – сказал он.

Официальный спикер Палестинской гражданской обороны Махмуд Басал назвал удар по больнице «самым смертоносным авиаударом Израиля за пять войн, которые ведутся с 2008 года».

Неназванный представитель движения ХАМАС на фоне сообщений об обстреле больницы заявил каналу NBC, что радикальная организация готова отпустить израильских заложников в течение часа, если ЦАХАЛ прекратит удары по сектору Газа.

При этом глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в видеообращении обвинил в атаке на Аль-Ахли в том числе и Соединенные Штаты, которые оказывают помощь Израилю.

«Ответственность за эту резню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте, а также американцы, которые неограниченно прикрывая этого врага, позволяют ему совершать эти массовые убийства», – цитирует его РИА Новости.

Реакция Израиля

Представитель Армии обороны Израиля заявил корреспонденту Fox News Трею Инсту, что ЦАХАЛ начала расследование произошедшего. По его словам, больницы не являются целями израильских сил в секторе Газа.

Израильский телеканал i24 со ссылкой на первоначальные данные расследования сообщал, что взрыв в больнице мог быть вызван «неудачным запуском ракеты ХАМАС».

Впоследствии израильская армия опубликовала официальное заявление, в котором обвинила в произошедшем организацию «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

«Разведданные из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа», – говорится в заявлении.

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетанияху также отверг обвинения в адрес страны. Он заявил, что удар по больнице нанесли «варвары-террористы в Газе, а не ЦАХАЛ».

Траур в Палестине

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в государстве трехдневный траур по жертвам удара по Аль-Ахли в Газе, сообщило местное новостное агентство WAFA.

«Президент распорядился приспустить флаги в знак траура по жертвам израильской агрессии над больницей Аль-Ахли и по всем людям, погибшим в результате оккупации», – говорится в сообщении.

Он также прервал свой визит в Иорданию, вернулся в палестинскую Рамаллу и созвал экстренную встречу руководства автономии.

Агентство Associated Press сообщило, что Аббас отменил встречу с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, которая должна была пройти 18 октября в иорданской столице, городе Аммане.

Министерство иностранных дел Палестины выступило с осуждением удара по больнице, назвав произошедшее «чудовищной резней» и «преступлением против человечности». Ведомство призвало к международному вмешательству, чтобы заставить Израиль «прекратить разрушительную войну в секторе Газа и этническую чистку палестинского народа».

Протесты и беспорядки

Сотни людей вышли на улицы в палестинской Рамалле после атаки на больницу в Газе, сообщил корреспондент Times of Israel Джанлука Паккиани. Местные протестуют против президента Аббаса, обвиняя его в бездействии.

По данным Al Jazeera, митинг в палестинской столице – самый масштабный с начала боевых действий между Израилем и ХАМАС, протестующие бросают камни, полиция применяет слезоточивый газ.

Протесты вспыхнули также в столице Иордании, где десятки человек попытались штурмовать комплекс зданий посольства Израиля, передает Al Arabiya. Митингующим удалось прорваться через заграждения, сотрудники правоохранительных органов применили применили для разгона толпы слезоточивый газ.

Акция протеста также проходит перед Генеральным консульством Израиля в турецком Стамбуле, по данным портала Aydinlik, в ней участвуют «тысячи человек».

Международная реакция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по Аль-Ахли «примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей».

«Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе», – написал он

Заместитель официального представителя американского Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты призывают Израиль при проведении операции в секторе Газа соблюдать «закон войны». При этом она подчеркнула, что не обладает необходимой информацией, чтобы прокомментировать атаку на больницу.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты запросили на утро 18 октября проведение срочного открытого заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

Министерство иностранных дел Египта обвинило Израиль в нападении на Аль-Ахли и призвало «немедленно прекратить политику коллективного наказания жителей сектора Газа», передает Ahram Online.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сообщения об ударе по больнице «ужасающими и абсолютно неприемлемыми», с решительным осуждением произошедшего также выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.