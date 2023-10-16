«Там много наших граждан». Путин обсудил конфликт в Израиле с руководителями спецслужб

Владимир Путин на совещании с главами Минобороны, ФСБ, СВР и Росгвардии, 16 октября 2023 года

Президент Путин встретился с главами Минобороны, ФСБ, Службы внешней разведки и Росгвардии в рамках совещания в своей резиденции. Участники встречи обсудили конфликт на Ближнем Востоке и положение российских войск в зоне СВО. Глава Минобороны Шойгу сообщил об уверенной реализации планов ВС РФ на фронте. Ранее 16 октября Путин обсудил по телефону с главами Сирии, Ирана и Египта ситуацию в регионе. С ас-Сиси договорились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны, Росгвардия, СВР и ФСБ

Президент России Владимир Путин в своей резиденции в подмосковном Ново-Огарево провел совещание с участием постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, написало РИА Новости.

На встрече присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, начальник Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

Участники обсудили конфликт на Ближнем Востоке — между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС. По словам президента, ему важно знать позицию ведомств по этому вопросу, поскольку на территории еврейского государств присутствует много граждан России.

«У меня уже состоялся ряд разговоров с коллегами из региона (Ближнего Востока) и еще несколько разговоров намечено до конца дня», — сказал глава государства.

Переговоры о конфликте

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин уже провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил ас-Сиси.

Ас-Сиси и российский лидер договорились работать над устранением причин кризиса между палестинцами из сектора Газа и Израилем, сообщили в пресс-службе канцелярии египетского лидера.

«Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта», — сообщила канцелярия ас-Сиси.

С Асадом Путин обсудил пути прекращения конфликта в секторе Газа. Также лидеры двух стран сошлись во мнении по поводу необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Кроме того, у Путина намечен разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

7 октября силы радикального палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) выпустили несколько тысяч ракет по Израилю с территории сектора Газа и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, взяли сотни людей из числа военных и гражданских лиц в заложники. На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи» и начала в ответ обстреливать сектор Газа.

Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены вопросы проведения специальной военной операции на Украине.

Зона СВО

По этой теме выступил глава российского оборонного ведомства Шойгу. По его словам, российские войска ведут профессиональные действия на всех направлениях в зоне СВО и уверенно продолжают реализацию намеченных планов.

«Естественно, мы на сегодняшний день продолжаем такие же активные действия на тех направлениях, где считаем необходимым усилить наше положение. В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно», — заявил Шойгу.

Как отметил министр, ВСУ потерпели неудачу во время своего контрнаступления, при этом ВС РФ с 4 июня укрепили свои тактические позиции. По словам министра, украинская сторона с начала июня потеряла сотни танков и не менее 1,5 тыс. бронированных машин.