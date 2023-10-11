«Никогда не будет прежней»: как Газа выживает в условиях тотальной блокады со стороны Израиля

В ответ на действия боевиков движения ХАМАС Израиль активизирует наступление в секторе Газа. Местные жители оказалась в блокаде: в регион прекращены поставки электроэнергии, продовольствия, воды и топлива. На фоне происходящего посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что мир в регионе возможен, если Газа не будет отличаться от арабских стран, с которыми сотрудничает Израиль.

«Газа уже никогда не будет прежней»

CNN сообщает, что Израиль активизировал наступление в секторе Газа после того, как были обнародованы подробности жестокого обращения боевиков ХАМАС с израильтянами в приграничных поселениях.

В ответ на действия противника Израиль нанес сотни авиаударов на Газе, превратив целые кварталы в руины. Местные жители оказались в блокаде — они отрезаны от еды и электричества.

11 октября представители ХАМАС предупредили, что в течение нескольких часов в регионе полностью остановится генерация электроэнергии, предоставление основных услуг будет ограничено:

«Все основные службы в Газе зависят от электричества, частично обеспечить их работу с помощью генераторов будет невозможно из-за прекращения поставок топлива через КПП «Рафах» (находится на границе Египта и сектора Газа, контролируется Каиром. — «Газета.Ru»)».

На этом фоне среди населения Газы распространяются слухи о возможном наземном вторжении Армии обороны Израиля, так как ЦАХАЛ усилил свои войска на границе и направил туда танки.

Министр обороны Йоав Галант сообщил, что снял все ограничения с военных для борьбы с ХАМАС.

«Они пожалеют об этом моменте. Газа уже никогда не будет прежней», — заявил министр.

Как отмечает телеканал, его слова усилили опасения, что жертв среди палестинских мирных граждан будет больше. События, которые произошли в последние дни, были самой жестокой атакой на Израиль за десятилетия, поэтому страна намерена отвечать.

11 октября Израиль ударил более чем по 70 целям в районе Дарадж-Туффа. По утверждениям ЦАХАЛ, поражаются только «террористические центры» ХАМАС. При этом министерство внутренних дел Палестины сообщило, что в результате обстрелов пострадали жилые районы в городе Джабалия.

Гуманитарный кризис в Газе

Как сообщает CNN, Израиль приказал прекратить поставки электроэнергии, продовольствия, воды и топлива в регион. В ООН заявили, что блокада сектора Газа, которая ставит под угрозу жизнь мирного населения, запрещена международным гуманитарным правом.

«Эти риски серьезно усугубляют и без того тяжелую ситуацию с правами человека и гуманитарную ситуацию в Газе, включая способность медицинских учреждений работать, особенно в свете растущего числа раненых», — сообщила официальный представитель Газы Равина Шамдасани.

В ООН считают, что ситуация затронет более 610 тысяч человек, у которых возникнет острая нехватка питьевой воды. Согласно данным организации, свои дома покинули более 263 тысяч палестинцев. Из-за того что улицы разрушены, медики не могут добраться до пострадавших.

Беженцы могли пройти через единственный КПП на границе с Египтом — «Рафах», однако он был атакован израильскими военными самолетами, сообщает Al Jazeera.

«Сектор Газа не должен отличаться от арабских стран»

Посол Израиля Александр Бен Цви в разговоре с РБК сказал, что в будущем сектор Газа не должен отличаться от арабских стран, с которыми Израиль состоит в мирных отношениях.

«Вот посмотрите, что происходит между нами (Израилем. — «Газета.Ru») и ОАЭ: у нас хорошие отношения, торговля, дипломатические и культурные [связи]», — сказал дипломат.

Он добавил, что считает глупостью точку зрения, согласно которой Израиль не может мирно сосуществовать с мусульманскими странами. Посол также высказался по поводу возможного участия Москвы в урегулировании на Ближнем Востоке: «Нужно быть уверенным в том, что тот, кто договаривался, был бы готов исполнить то, что обещал».

США наращивают помощь Израилю

Американский президент Джо Байден намерен выделить дополнительную военную помощь Израилю. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

США в том числе направят в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу. Вашингтон не исключает, что около Израиля разместят еще один авианосец.

По данным CNN, США намерены передать Израилю около 25 истребителей F-35 и F-15.

Кроме этого, в конгресс внесен законопроект о выделении $ 2 млрд для «Железного купола» — израильской системы противовоздушной обороны.