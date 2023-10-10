«Каждая минута на счету»: похищенная ХАМАС немка попала в больницу в критическом состоянии

Немка Шани Лук, которую боевики ХАМАС увезли в пикапе с музыкального фестиваля на границе сектора Газа, госпитализирована в критическом состоянии с травмой головы. Мать девушки заявила, что «каждая минута на счету» и обратилась к немецким властям с просьбой немедленно помочь ее дочери. «Газета.Ru» рассказывает, как Шани вместе с друзьями пыталась спрятаться от боевиков в первый день войны в Израиле.

Гражданка Германии Шани Лук, похищенная участниками ХАМАС на музыкальном фестивале, — жива, она доставлена в больницу в секторе Газа. Об этом написала Bild со ссылкой на мать девушки Рикарду Лук.

«Теперь у нас есть доказательства того, что Шани жива, но у нее серьезная травма головы, и она находится в критическом состоянии. Каждая минута на счету», — приводит издание слова женщины.

В видеозаписи Рикарда Лук обратилась к немецким властям с просьбой действовать немедленно и забрать Шани из сектора Газа. Она подчеркнула, что сейчас не время спорить о правовых вопросах.

Как пишет газета, о том, что 22-летняя девушка находится в Газе, может свидетельствовать и то, что кто-то попытался воспользоваться ее банковской картой. Это произошло вечером 8 октября (девушка пропала накануне) в магазине перед Индонезийским госпиталем на севере региона. Неизвестным не удалось снять деньги, но от банка по электронной почте пришло предупреждение.

Как Шани пыталась скрыться от ХАМАС

Мать девушки рассказала, что ее дочь позвонила домой с фестиваля в момент начала атаки ХАМАС на Израиль. Рикарда слышала звуки выстрелов.

Согласно статье, Шани казалась растерянной и пообещала найти укрытие. После этого связь прервалась.

Семье девушки удалось выяснить, что она, ее бойфренд из Мексики и еще четверо друзей хотели скрыться от нападавших на двух автомобилях.

«Молодые люди потеряли друг друга из виду. Друзья Шани спрятались в кустах. Им удалось спастись, а Шани и ее парень после этого исчезли», — рассказывает Вильфрид Гер, партнер тети девушки.

Обеспокоенная семья сообщила, что пока не получала каких-либо уведомлений от властей Германии. Bild отправила запрос в МИД ФРГ, там журналистам ответили, что знают о ситуации с Шани и контактируют с израильскими коллегами.

Видео с Шани в пикапе боевиков

Музыкальный фестиваль Nature party, на котором пропала Шани Лук, стал одной из первых целей ХАМАС, так как он проходил на границе с сектором Газа. Боевики группировки открыли стрельбу по толпе. Спасательная организация Zaka сообщила о 260 погибших. ХАМАС утверждает, что взял в заложники более ста человек, десятки людей пропали без вести.

«Мы не знали, куда бежать. Никто не знал, что делать. [Увидев вдалеке боевиков], я взяла ключи от машины моего друга, который был очень пьян, посадила в машину как можно больше людей и поехала как сумасшедшая. Многих из тех, кто остался, похитили или убили», — рассказала The Washington Post посетительница фестиваля Милет Бен-Хаим.

По соцсетям и СМИ распространилось видео, на котором видно, как боевики увозят на пикапе полуобнаженную девушку без сознания. Близкие Шани Лук, рассмотрев на записи дреды и татуировки, предположили, что в пикапе находится она. У девушки неестественным образом выгнуты ноги. Рикарда Лук записала обращение, в котором попросила о помощи и о предоставлении любой информации о судьбе ее дочери.

Шани никогда не жила в ФРГ

Как пишет журнал Stern, семья Шани из города Равенсбург. Сама девушка никогда не жила в ФРГ, но много раз навещала бабушку и дедушку в Германии. Рикарда переехала в Израиль 30 лет назад, отец девушки израильтянин. Семья проживает примерно в 80 км от сектора Газа.

По данным телеканала ZDF, среди заложников ХАМАС находятся пять граждан Германии.

«Германия сотрудничает с Израилем по этому вопросу. Мы пытаемся точно определить, сколько это людей и что мы можем сделать, чтобы добиться их освобождения», — сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.