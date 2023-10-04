«Секретная встреча в Стамбуле». Как Россия обсуждала с Западом ситуацию в Карабахе

Издание Politico сообщило, что за несколько дней до начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе Россия, США и страны Евросоюза «секретно встретились» в Стамбуле и обсудили развитие конфликта. В МИД РФ сам факт переговоров подтвердили, но не увидели в ней ничего сверхординарного. В Кремле же указали на «ошибки и неточности» в материале американского издания. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Высшие должностные лица США, России и Европейского союза встретились в Стамбуле для проведения секретных переговоров, чтобы разрешить конфликт в Нагорном Карабахе, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

По данным издания, встреча означает, что между Москвой и Западом все еще остается контакт по проблеме безопасности.

Переговоры состоялись 17 сентября — за два дня до объявления Азербайджаном об операции в Карабахе. Во время встречи представители стран пытались выработать меры, которые могли бы оказать давление на Азербайджан с целью прекратить девятимесячную блокаду региона и пропустить туда конвои с гуманитарной помощью из Армении. Особое внимание уделили тому, как обеспечить движение грузовиков с топливом и продовольствием для 100 тысяч местных жителей.

От США на встречу отправили старшего советника Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Боно, от ЕС поехал представитель в регионе Тойво Клаара. Россия направила Игоря Ховаева, он является специальным посланником российского президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном.

Представитель ЕС сказал изданию, что союз считает «важным поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений». Собеседник отметил, что Клаар на протяжении «последних лет» стремился сохранить связь с чиновниками, в том числе он разговаривал с Ховаевым и с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

Представитель Госдепартамента США отказался давать комментарии журналистам, заявив, что они «не комментируют частные дипломатические дискуссии». При этом другой американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что между представителями стран возникли дискуссии, так как Москва все еще имеет влияние в регионе.

«Нам нужно иметь возможность работать с русскими по этому вопросу, потому что они действительно имеют влияние на стороны конфликта, особенно сейчас, когда мы переживаем опасный момент», — добавил собеседник.

Встреча не была секретной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду подтвердила, что между США, ЕС и Россией проводились переговоры, однако насчет их секретности она ничего не знает.

«К нам обратились Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, инициативно попросили провести встречу, я бы сказала даже провести какие-то контакты. Цель встречи была обозначена, собственно говоря, в ходе встречи. Стороны обменялись точками зрения на ситуацию. Вот и все. Если сейчас эта история с этой встречи будет разыграна в западных СМИ как некая история провокативная, значит, такова и была цель Соединенных Штатов Америки и Европейского союза — создать какую-то очередную провокацию», — сказала Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о переговорах.

«Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они действительно имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Что произошло в Карабахе?

19 сентября Азербайджан ввел в Нагорный Карабах танки и войска в рамках локальной операции, целью которой назвали пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Через 24 часа ожесточенных боев Баку и власти непризнанной республики при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах. После этого армяне начали массово покидать регион. В Армению въехали более 100 тыс. человек. За теми, кто не может передвигаться, отправили автобус.

При этом азербайджанский президент Ильхам Алиев допустил, что к концу года в Нагорный Карабах вернутся 5,5 тыс. из числа тех, кто в прошлом уехал из региона в Азербайджан.