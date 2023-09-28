«Лидеры стран имеют иммунитет». В Ереване рассказали, будут ли арестовывать Путина

Комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам приняла законопроект о ратификации Римского статута и направила его для дальнейшего рассмотрения в парламент. Представитель республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян рассказал, что Ереван предложил Москве подписать соглашение о Римском статуте. Он назвал разговоры о «возможном аресте президента России в случае его визита в Армению» неразумными, напомнив, что «лидеры стран имеют иммунитет».

Ереван предложил Москве подписать соглашение, которое развеет опасения России в случае ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда. Об этом заявил на брифинге представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — сказал он.

По его словам, даже если российская сторона не подпишет соглашение, разговор «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению является неразумным». «Лидеры стран имеют иммунитет»,

— напомнил он.

28 сентября комиссия по государственно-правовым вопросам армянского парламента приняла законопроект о ратификации Римского статута МУС. Далее его будет рассматривать парламент. По словам замглавы комиссии Арусяка Джулакяна, все присутствовавшие на заседании проголосовали за одобрение проекта. Оппозиция не участвовала в голосовании.

«Вышло плохое совпадение»

11 сентября премьер республики Никол Пашинян сообщил, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном: речь идет об инцидентах мая 2021-го — сентября 2022-го. По его словам, вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства». Премьер отметил, что Ереван не может игнорировать происходящее и ничего не делать.

«К сожалению, в контексте отношений между Российской Федерацией и Гаагским уголовным судом вышло плохое совпадение. Этот процесс совершенно не связан с армяно-российскими отношениями, он связан с приграничной напряженностью», — пояснил Пашинян.

Он также отметил, что Римский статут не был ратифицирован ранее, поскольку Конституционный суд выявил противоречия этого документа с Основным законом республики. С 2015 года в Армении «новая Конституция, эти противоречия ушли, и мы идем вперед своим путем, потому что это документ, который мы подписали», отметил премьер-министр.

Армения и Римский статут Ереван подписал документ в 1999 году, но не придал ему юридической силы. Конституционный суд страны в 2004 году признал договор противоречащим основному закону. Читать дальше

Отношения Москвы и Еревана

Ратификация Римского статута, совместные военные учения с США и визит супруги Пашиняна на Украину состоялись в один временной период — в Москве расценили это как недружественные действия.

6 сентября стало известно, что супруга Пашиняна Анна Акопян отправилась в Киев для участия в саммите, организованном женой президента Украины Еленой Зеленской. Как сообщили СМИ, Акопян привезет с собой на Украину первую гуманитарную помощь от Армении.

В середине сентября в Армении прошли военные учения с американским контингентом. В этом году Ереван отказался от участия в двух учениях совместно с ОДКБ, куда входит Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя учения Еревана и Вашингтона, отметил, что учения вызывают у Кремля «настороженность, особенно в нынешней ситуации». Также, отметил он, такие маневры не помогут стабилизации и повышению доверия в регионе.

В МИД РФ отметили, что Армения и Россия все равно «остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены». Также в МИД заявили, что считают нереалистичным вступление Армении в НАТО.