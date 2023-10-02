Без оружия и с манатом. Как будут жить армяне Карабаха

Беженцы у автобусной станции в центре Степанакерта, 25 сентября 2023 года

Опубликован план Азербайджана по реинтеграции населения Нагорного Карабаха: он гарантирует армянам право на свободу вероисповедания и сохранение культуры. При этом у местного населения отберут оружие, а в обращение введут азербайджанский манат. В Армении заявили, что в страну въехали 100,5 тыс. карабахских жителей, Ереван ожидает международной помощи для решения проблемы с переселенцами. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева представила план по реинтеграции населения Нагорного Карабаха. Его практическая реализация уже началась, а ответственный за контакты с жителями региона Рамин Мамедов провел три встречи с представителями карабахских армян.

В соответствии с планом завершается разоружение и демобилизация в регионе, у жителей изымается все оружие. Порядок и безопасность в регионе будут обеспечивать азербайджанские внутренние органы, при этом местных могут привлечь к их работе.

Управлять территориями, где проживают армяне, будут специальные представительства президента Азербайджана, в их работе местные также могут поучаствовать. Муниципалитеты в Карабахе планируют сформировать посредством выборов, а вопросы гражданства решат в соответствии с законодательством и положениями азербайджанской конституции.

В обращение будет введена азербайджанская национальная валюта — манат. Социальную и физическую инфраструктуру региона планируется вывести на средний по стране уровень в течение «определенного времени», более конкретные сроки не приводятся.

На жителей Карабаха распространят систему оплаты труда и социальных выплат, применяемую по всей стране, а также льготы, социальные услуги и программы занятости, действующие в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана. Фермеров освободят от всех налогов, кроме земельного. Предпринимателям предоставят меры поддержки.

Кроме того, карабахским армянам гарантируется право на сохранение и развитие собственной культуры и этнокультурных особенностей.

«Обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников. Создается возможность использования армянского языка», — говорится в заявлении администрации.

Азербайджанские власти обязуются продолжить контакты с представителями местного населения по выполнению плана реинтеграции.

Что происходит в Армении

Пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян сообщила, что почти все желающие переехать из Нагорного Карабаха в Армению уже это сделали. Всего в страну въехали 100 520 человек, из них более 89 тыс. зарегистрировались в стране, почти 54 тыс. получили временное жилье.

По информации «Sputnik Армения», больше всего переселенцев приняли Котайкская и Араратская области — по 13 тысяч человек.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с главой делегации Европейского союза в стране Василисом Марагосой, на которой заявил, что Ереван ожидает международной помощи в преодолении ситуации, связанной с переселением жителей Карабаха. Он также обсудил по телефону ситуацию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Минздрав Армении объявил о начале трудоустройства медиков из Нагорного Карабаха, а Министерство образования, науки, культуры и спорта страны пообещало в индивидуальном порядке зачислять переселенцев в вузы независимо от наличия документов на момент подачи заявления и количества мест в учебных заведениях.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с делегацией Кипра заявил, что жители Карабаха были вынуждены покинуть свою родину из-за агрессивных действий Баку. Он назвал происходящее «этнической чисткой» и упрекнул международное сообщество в отсутствии «целенаправленных действий для своевременного предотвращения этой катастрофы».

Что говорят в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва работает над стабилизацией ситуации в Нагорном Карабахе вместе с Азербайджаном и другими соседями. Целью участия России он назвал укрепление доверия и создание условий для возобновления нормальной совместной жизни армян и азербайджанцев.

«Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого», — сказал глава МИДа.

Он также напомнил, что решение о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана принималось при участии армянского премьера Никола Пашиняна, а заявления о том, что Москва «заставила» его «отдать» регион не соответствуют действительности.

Министр заявил, что во время заключения в 2020 году трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана Карабах был назван зоной ответственности российских миротворцев, ожидалось, что диалог о его статусе будет продолжен.

Лавров подчеркнул, что вопрос был закрыт, когда Пашинян «на каком-то очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года в соответствии с Алма-Атинской декларацией».

Глава МИДа подчеркнул, что российские миротворцы «делают все, что могут» в сложившейся ситуации. Он также назвал «суверенным выбором армянского руководства» заявления о возможном выходе Армении из организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за «разочарования в России» на фоне развития событий в Карабахе. При этом он выразил надежду, что связи между российским и армянским народами «никаким временным администрациям не разрушить».