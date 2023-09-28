Республика Нагорный Карабах прекращает существование. Половина жителей бежали в Армению

Беженцы у автобусной станции в центре Степанакерта, 25 сентября 2023 года

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, из которого следует, что республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Все госучреждения распускаются, а населению предлагается ознакомиться с «условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном» и принять решение, оставаться в НКР или нет. Тем временем республику уже покинули более 65 тыс. жителей, все они бежали в Армению.

Нагорно-Карабахская республика прекратит существование с 1 января 2024 года, следует из указа, подписанного президентом непризнанной республики Самвелом Шахраманяном, «о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года» (когда Азербайджан начал выполнение «антитеррористических мероприятий»).

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в документе.

Населению после вступления указа в силу предлагают ознакомиться с «условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорный Карабах».

В указе сказано, что решение принято из-за сложной военно-политической ситуации, исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности народа Арцаха», а также учитывая договоренности, достигнутые при участии российских миротворцев с представителями Азербайджана о том, что для жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, обеспечат беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.

Указ вступил в силу сразу после публикации.

Армяне Карабаха покидают регион

Тем временем в регионе продолжается эвакуация карабахских армян – в Армению уехали уже более 65 тысяч человек, или больше половины населения (до военной операции Азербайджана в Карабахе проживало 120 тыс. армян).

В Ереване считают, что Карабах ожидают этнические чистки, в Баку же армянам обещают «перемены к лучшему» и говорят об отсутствии вражды. Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана уже провели две встречи по вопросу о реинтеграции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе больше не останется армян.

«Ситуация показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Это акт этнической чистки», — сказал премьер Армении.

После завершения острой фазы конфликта Пашинян заявлял, что внутреннюю и внешнюю структуру безопасности страны нужно перестраивать. По его мнению, российские миротворцы не смогли обеспечить безопасность армян в регионе. В МИДе ответили, что премьер Армении «неприемлемыми выпадами» в адрес России хочет снять с себя ответственность за происходящее в Карабахе.

Все решилось за неполные сутки

К такому итогу для непризнанной республики привели действия Азербайджана, который 19 сентября 2023 года объявил о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции локального характера». По территории региона были нанесены массированные ракетно-артиллерийские удары. В Карабахе назвали происходящее военной агрессией.

Спустя неполные сутки боевые действия в Нагорном Карабахе завершились. Руководство непризнанной республики заявило, что в одностороннем порядке прекращает огонь, признает власти Азербайджана «центральными» и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку. Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве командования российских миротворцев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации вечером 20 сентября заявил, что все цели антитеррористической операции в Нагорном Карабахе достигнуты, а суверенитет страны восстановлен.

Советник президента Нагорного Карабаха, бывший министр иностранных дел непризнанной республики Давид Бабаян 28 сентября сообщил, что прибыл в Шуши по требованию азербайджанских властей.

По его словам, он принял такое решение, потому что его неявка «или хуже того побег» могут нанести серьезнейший вред народу Карабаха, а он не может этого допустить.

Днем ранее погранслужба Азербайджана задержала бизнесмена Рубена Варданяна при попытке уехать в Армению. Ранее он возглавлял правительство НКР. Бывшему министру предъявлены официальные обвинения в «спонсировании терроризма», по этой статье в Азербайджане предусматривается до 14 лет лишения свободы.