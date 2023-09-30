Полтора месяца без денег: в конгрессе США одобрили проект бюджета без помощи Украине

Палата представителей США приняла проект финансирования кабмина на 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. На таком варианте настояли республиканцы. Теперь документ должны одобрить в сенате, где большинство у демократов. Если Байден не подпишет законопроект до полуночи 1 октября, работа правительства остановится.

Без трат на Украину

Палата представителей конгресса США утвердила проект финансирования правительства страны на ближайшие 45 дней. Он предполагает выделение средств на помощь Украине. Голосование по проекту транслировалось на сайте нижней палаты законодательного органа.

Газета The Washington Post писала со ссылкой на конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Тома Коула, что американская палата представителей подготовила собственный проект бюджета без пункта о помощи Киеву. Республиканцы предложили свой вариант продления финансирования правительства на 45 дней.

В список предусмотренных расходов попали в том числе траты на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США.

По словам источников издания, президент Джо Байден подпишет эту версию законопроекта о финансировании правительства.

«Администрация ожидает, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти вскоре внесет на обсуждение еще один законопроект в поддержку Украины», — уточняет газета.

Шатдауна не будет?

1 октября в США начинается новый финансовый год. До этого срока американского конгрессу необходимо согласовать бюджет. В противном случае работа правительства будет приостановлена — произойдет шатдаун.

Он приведет к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Самый продолжительный шатдаун в истории США случился при Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года.

Сенат (верхняя палата парламента) должен одобрить законопроект, после этого документ поступит на подписание к главе государства. В сенате, в отличие от конгресса, большинство принадлежит демократам.

Как пишет The Washington Post, американские госслужащие уже получают предупреждения о неизбежности шатдауна.

Камень преткновения

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти объяснял, что демократам и республиканцам удастся согласовать бюджет, если в нем не будет расходов на помощь Украине. Накануне более двух третей членов палаты представителей поддержали отдельную меру по финансированию Киева на $300 млн.

Сенат в свою очередь представил законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября. Это позволит избежать шатдауна. При этом в его проекте заложены $6 млрд на помощь Украине, хотя президент Байден предлагал выделить Киеву $24 млрд.

Спикер палаты представителей Маккарти раскритиковал эту инициативу. По его словам, включать средства для Украины во временный бюджет — «неправильно». Он также упрекнул верхнюю палату за то, что в проекте не предусмотрены средства на охрану южной границы страны. Из-за этого получилось, что «Украину предпочли американцам».