На США надвигается шатдаун. Почему под угрозой оказалась Украина?

Газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона написала о том, что грозящий США шатдаун может заморозить помощь Украине. При этом издание отмечает, что своими успехами Киев обязан преимущественно поддержке западных стран. «Газета.Ru» разбиралась, что будет с Украиной, если американское правительство прекратит работу.

Возможная приостановка работы правительства США (шатдаун) может поставить на паузу помощь Украине. Об этом написала газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона Криса Шервуда.

Что такое шатдаун? Шатдаун — частичная приостановка работы правительства США с роспуском госслужащих — вновь угрожает США. Подобные паузы в его работе происходят с 1980 года, в XXI веке случались в 2013, 2018 и 2018-2019 годах из-за невозможности согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (он начинается 1 октября).





Как сообщал «Коммерсантъ», в Конгрессе США идут сложные переговоры о бюджете. Правые республиканцы призывают к режиму жестокой экономии — резко сократить не только поддержку Киева, но и расходы американских министерств и ведомств. Демократы выступают за поддержку Украины. Как пишет The Washington Post, в настоящее время каждый запрос о финансовой помощи Киеву становится все труднее одобрить.

Чем обернется шатдаун для Киева

Politico сообщила, что приостановка работы правительства влечет за собой свертывание деятельности и Пентагона, если та не является критически важной для национальной безопасности (так было в 2018 году, когда было отменено обучение американских резервистов во время боевых действий на Ближнем Востоке).

В случае шатдауна, пояснил Шервуд, Министерство обороны США не сможет заключить новых контрактов с предприятиями оборонной промышленности по производству оружия для Украины.

«Военная подготовка США и стран Запада до сих пор была ключом к прогрессу Украины в ходе боевых действий. По данным Министерства обороны, по состоянию на 31 августа международные силы обучили более 73 тыс. украинцев применению западного оружия и тактике. Сейчас американские солдаты обучают около 200 украинцев эксплуатации и техническому обслуживанию танка M1 Abrams армии США в Германии перед его прибытием в зону боевых действий в конце месяца», — говорится в статье.

По информации издания, отложено может быть и обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16, которое должно начаться в ближайшие недели.

Если федеральное правительство приостановит работу, единственным источником военной помощи Украине со стороны США станут уже одобренные поставки из запасов Пентагона. Ранее американские власти неверно рассчитали стоимость переданных Киеву вооружений, завысив ее примерно на $6,2 млрд. В случае шатдауна США смогут финансировать поставки оружия из этих средств.

Как настроен Запад

О новом пакете помощи Украине — на сумму до $600 млн — США объявляли в начале сентября. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования. Всего с начала военных действий на Украине Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму более $43,7 млрд.

В ходе своего недавнего визита в США глава МИД ФРГ Анналена Бербок убеждала союзников в целесообразности помощи Украине. Вопрос обсуждался в том числе с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом (отвечает за переговоры по бюджету со стороны своей партии).

«США и Европа стоят плечом к плечу с народом Украины, а Америка стоит плечом к плечу со своими союзниками», — заявлял немецкий МИД по итогам поездки Бербок.

О продолжении поставок Киеву говорил недавно и министр обороны США Ллойд Остин.

«Я призвал союзников и партнеров поискать тщательнее [в своих арсеналах] и передать всевозможные боеприпасы для ПВО, — сказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии. — Системы ПВО будут оставаться самым необходимым видом [вооружений] для Украины».

О поддержке Украины с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН накануне сообщил и президент США Джо Байден:

«Мы решительно поддерживаем Украину в ее усилиях, направленных на обеспечение дипломатического урегулирования, несущего справедливый и прочный мир».

Российские власти не раз выступали с осуждением военной помощи Украине и заявляли, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий», но не изменит исхода военной операции.