США готовятся к остановке работы правительства. Байден предупредил о катастрофе

Американский Госдеп готовит план на случай прекращения работы правительства – это произойдет, если конгресс не согласует бюджет до конца сентября. Президент Джо Байден прогнозирует катастрофические последствия шатдауна и не знает, как его предотвратить. Сенат предложил проект о временном финансировании, включив в него средства для Украины. Республиканцы недовольны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Госдепартамент США готовится к приостановке работы правительства с 1 октября, заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер на брифинге.

«Мы по-прежнему надеемся, что конгресс выполнит свою работу и профинансирует правительство, но мы планируем действия на случай, если они этого не сделают», – цитирует его Reuters.

По словам Миллера, в ведомстве пытаются определить сотрудников, чья работа важна для национальной безопасности и не может быть приостановлена, а кого придется отправить в простой в случае шатдауна.

Шатдаун Приостановка работы правительства в США происходит в случае, когда конгрессу не удается согласовать бюджет на новый финансовый год, который начинается 1 октября. Финансирование деятельности государственных органов прекращается, они временно закрываются. В текущем году согласовать бюджет не удается из-за позиции республиканцев в палате представителей.

По данным Washington Post, американские госслужащие уже начали получать предупреждения о неизбежности шатдауна.

Катастрофические последствия

Президент США Джо Байден назвал возможные последствия шатдауна «катастрофическими» для страны в долгосрочной перспективе и заявил, что ведется активная работа с руководством обеих партий в палате представителей для его предотвращения.

Глава государства заявил, что не считает шатдаун неизбежным, но не знает, как его предотвратить. По его словам, приостановка работы правительства может повлиять на многие жизненно важные отрасли, в том числе науку и здравоохранение.

«Американскому народу нужны наши друзья-республиканцы в Палате представителей, чтобы они выполняли свою работу — финансировали правительство», – сказал Байден.

При этом он упрекнул спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти, в нарушении договоренности по государственным расходам. По мнению президента, глава республиканского большинства в палате представителей «делает выбор между постом спикера и американскими интересами».

Белый дом предупредил, что шатдаун может подорвать национальную безопасность Соединенных Штатов. По заявлению американской администрации, в случае приостановки финансирования военнослужащим придется работать без зарплаты, а гражданских сотрудников Пентагона отправят в отпуск.

Сенат предложил выход, республиканцы – против

Верхняя палата американского конгресса, сенат, представила законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, чтобы избежать шатдауна. При этом в проекте заложены $6 млрд на помощь Украине, при том что президент Байден предлагал выделить $24 млрд.

Спикер палаты представителей Маккарти раскритиковал предложение сената, заявив, что включать средства для Украины во временный бюджет – «неправильно». Он также упрекнул верхнюю палату за то, что в проекте не предусмотрены средства на охрану южной границы страны.

«Они предпочли Украину американцам», – сказал спикер.

Он также отметил, что «не знает», будет ли в США шатдаун, посоветовав журналистам задать этот вопрос президенту страны Джо Байдену. Маккарти заявил, что глава государства «портит все, к чему прикасается».