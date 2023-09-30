«Включен в черный список Азербайджана»: арестован экс-глава МИД Карабаха Бабаян

Бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна арестовали власти Азербайджана. Дипломат заранее знал, что его задержат, так как он был «включен в черный список» Баку. Из-за массового прибытия переселенцев Карабаха Армения попросила Еврокомиссию о помощи. В Ереване тем временем продолжаются протесты с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, а также раздаются призывы запретить российские каналы, которые якобы угрожают безопасности страны.

Арест экс-главы МИД

Власти Азербайджана задержали, а затем арестовали бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента Нагорного Карабаха (НКР) Давида Бабаяна. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Как проинформировало надзорное ведомство, Бабаяну предъявили обвинения по нескольким статьям УК Азербайджана. Среди них — «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «бездействие или преступное командование во время вооруженного конфликта», «организация разжигания национальной вражды».

Бывшего министра отправили в СИЗО. О своем аресте Бабаян знал заранее. На этой неделе он заявил о намерении сдаться азербайджанским властям:

«Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши».

19 сентября Азербайджан объявил «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», пресечения «широкомасштабных провокаций», разоружения и вывода подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Таким образом власти НКР признали поражение перед Азербайджаном.

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Бабаян 24 сентября сделал заявление, согласно которому около 120 тысяч человек, живших в Карабахе, уедут в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана. По состоянию на 2015 год, это 99,74% от проживавших в непризнанной республике этнических армян.

В Ереване продолжаются протесты

В это время в центре Еревана люди вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным ТАСС, на площади Республики, где расположено здание правительства, собрались 600 человек.

Армяне выходят на протесты с 19 сентября. Протестующие называют Пашиняна предателем. Они недовольны тем, что армянские власти не обеспечили должную безопасность сограждан в Нагорном Карабахе в ходе азербайджанской «антитеррористической» операции. Также митингующие призывают власти отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

После операции Баку в НКР — 28 сентября — глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян заявил, что региона больше не существует. По его указу, НКР прекращает свое существование в качестве самостоятельного региона со своим правительством и организациями с 1 января 2024 года. В тот же день Пашинян спрогнозировал отъезд из Карабаха всех армян:

«Продолжается исход армян из Нагорного Карабаха. Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется».

Армения просит помощи

Из-за массового прибытия переселенцев из Нагорного Карабаха Армения обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой о помощи, проинформировало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Италии. Эта страна «работает над стабилизацией в регионе и установлением диалога между Арменией и Азербайджаном».

Армянские власти заявили ЕК, что беженцам необходимы предметы первой необходимости и санитарно-медицинские материалы. В Риме сразу задействовали свои службы, чтобы ответить на запрос Еревана.

По информации Еревана, из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев.

На этом фоне парламентская группа дружбы Франция-Азербайджан решила приостановить свою деятельность. Об этом заявил ее руководитель, французский парламентарий Пьер Ватен в Twitter (X).

Угроза со стороны телевидения РФ

Между тем депутат фракции «Гражданское соглашение» в Национальном собрании Армении Лусине Бадалян допустила, что власти республики обсудят вопрос прекращения вещания российских телеканалов.

«Каким бы ни было решение, соответствующие ведомства сделают по этому поводу заявление», — уточнила Бадалян.

По ее словам, эту тему в Армении обсуждают уже давно. «Даже на пленарных заседаниях Национального собрания вопрос поднимался, общественность это видела», — отметила парламентарий.

По словам Бадалян, материалы российских каналов могут представлять «угрозу безопасности Армении».

В сентябре спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские миротворцы, которые должны были защищать Лачинский коридор, «держат в блокаде» арцахцев (Арцах — другое название Нагорного Карабаха). При этом он вспомнил слова президента Владимира Путина, который в 2020 году сказал, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания о том, что Москва отдала Карабах Баку, некорректными и нечестными.