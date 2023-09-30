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«Включен в черный список Азербайджана»: арестован экс-глава МИД Карабаха Бабаян

Пашинян: в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян

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Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Artsakh
Бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна арестовали власти Азербайджана. Дипломат заранее знал, что его задержат, так как он был «включен в черный список» Баку. Из-за массового прибытия переселенцев Карабаха Армения попросила Еврокомиссию о помощи. В Ереване тем временем продолжаются протесты с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, а также раздаются призывы запретить российские каналы, которые якобы угрожают безопасности страны.

Арест экс-главы МИД

Власти Азербайджана задержали, а затем арестовали бывшего министра иностранных дел и экс-помощника президента Нагорного Карабаха (НКР) Давида Бабаяна. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

Как проинформировало надзорное ведомство, Бабаяну предъявили обвинения по нескольким статьям УК Азербайджана. Среди них — «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «бездействие или преступное командование во время вооруженного конфликта», «организация разжигания национальной вражды».

Бывшего министра отправили в СИЗО. О своем аресте Бабаян знал заранее. На этой неделе он заявил о намерении сдаться азербайджанским властям:

«Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши».

19 сентября Азербайджан объявил «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», пресечения «широкомасштабных провокаций», разоружения и вывода подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки Баку и власти непризнанной республики при посредничестве российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Таким образом власти НКР признали поражение перед Азербайджаном.

Бабаян 24 сентября сделал заявление, согласно которому около 120 тысяч человек, живших в Карабахе, уедут в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана. По состоянию на 2015 год, это 99,74% от проживавших в непризнанной республике этнических армян.

В Ереване продолжаются протесты

В это время в центре Еревана люди вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным ТАСС, на площади Республики, где расположено здание правительства, собрались 600 человек.

Армяне выходят на протесты с 19 сентября. Протестующие называют Пашиняна предателем. Они недовольны тем, что армянские власти не обеспечили должную безопасность сограждан в Нагорном Карабахе в ходе азербайджанской «антитеррористической» операции. Также митингующие призывают власти отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

После операции Баку в НКР — 28 сентября — глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян заявил, что региона больше не существует. По его указу, НКР прекращает свое существование в качестве самостоятельного региона со своим правительством и организациями с 1 января 2024 года. В тот же день Пашинян спрогнозировал отъезд из Карабаха всех армян:

«Продолжается исход армян из Нагорного Карабаха. Анализ показывает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе армян не останется».

Армения просит помощи

Из-за массового прибытия переселенцев из Нагорного Карабаха Армения обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой о помощи, проинформировало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Италии. Эта страна «работает над стабилизацией в регионе и установлением диалога между Арменией и Азербайджаном».

Армянские власти заявили ЕК, что беженцам необходимы предметы первой необходимости и санитарно-медицинские материалы. В Риме сразу задействовали свои службы, чтобы ответить на запрос Еревана.

По информации Еревана, из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев.

На этом фоне парламентская группа дружбы Франция-Азербайджан решила приостановить свою деятельность. Об этом заявил ее руководитель, французский парламентарий Пьер Ватен в Twitter (X).

Угроза со стороны телевидения РФ

Между тем депутат фракции «Гражданское соглашение» в Национальном собрании Армении Лусине Бадалян допустила, что власти республики обсудят вопрос прекращения вещания российских телеканалов.

«Каким бы ни было решение, соответствующие ведомства сделают по этому поводу заявление», — уточнила Бадалян.

По ее словам, эту тему в Армении обсуждают уже давно. «Даже на пленарных заседаниях Национального собрания вопрос поднимался, общественность это видела», — отметила парламентарий.

По словам Бадалян, материалы российских каналов могут представлять «угрозу безопасности Армении».

В сентябре спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские миротворцы, которые должны были защищать Лачинский коридор, «держат в блокаде» арцахцев (Арцах — другое название Нагорного Карабаха). При этом он вспомнил слова президента Владимира Путина, который в 2020 году сказал, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания о том, что Москва отдала Карабах Баку, некорректными и нечестными.

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