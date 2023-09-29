«Чрезвычайно враждебные действия». Москва резко отреагировала на решение Еревана

В российском МИДе негативно отреагировали на возможную ратификацию Римского статута МУС Арменией. В ведомстве заявили, что подобные действия могут ухудшить отношения Москвы и Еревана, тем более что организация выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина. Политики, находящиеся в оппозиции действующей власти Армении, заявили о возможных «фатальные последствиях» этого решения для страны, а представитель правительства республики счел подобные претензии неразумными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Министерстве иностранных дел России заявили, что ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией негативно повлияет на отношения Москвы и Еревана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы «ордера на арест» высшего руководства России. Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», — заявили в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что заявления Армении о том, что присоединение к МУС никак не скажется на отношении с Россией, «не соответствует действительности». По словам представителей МИД, трудно представить визит руководства России в республику, если власти призывают к аресту российского президента.

«В Москве рассчитывают, что в Национальном собрании Армении найдутся трезвомыслящие силы, которые не станут «штамповать» заведомо токсичное для армяно-российских отношений решение», — добавили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга сообщила, что Россия рассматривает подобные действия Армении как недружественные. По ее словам, в последнее время Ереван сделал сразу несколько недружественных действий, из-за чего в министерство вызвали посла Армении.

«Мотивация Еревана должна объясняться и разъясняться армянской стороной. Для чего делается, почему? Они, кстати говоря, представили свои оценки. Но мы рассматриваем подобные шаги как недружественные, о чем неоднократно говорили и армянским нашим друзьям, партнерам по двусторонним каналам. Но уже на каком-то этапе стали говорить в публичной сфере, потому что вопросов стало больше», — сказала Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не приветствует желание Еревана ратифицировать Римский статут, передает ТАСС.

«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, подобное решение является «чрезвычайно враждебным». Песков уточнил, что в ближайшее время Путин не планировал ехать в Армению.

Не все армяне согласны с решением

Республиканская партия (РПА) бывшего президента Армении Сержа Саргсяна — ныне оппозиционера — заявила, что ратификация Римского статута повлечет серьезные последствия для Еревана.

«Очевидно, что, ратифицируя Римский статут, власти Армении сознательно делают шаг, чтобы подставить под удар наши союзнические отношения с Российской Федерацией, что может иметь фатальные последствия для Армении», — говорится в заявлении.

В партии добавили, что подобное решение чревато непредсказуемыми последствиями, особенно после выдачи МУС ордера на арест Путина и в нынешней геополитической ситуации.

«Не секрет, что МУС является крайне политизированным органом, и неслучайно даже такие могущественные державы, как США, Китай и Россия, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, не подписали и не ратифицировали конвенцию», — заявили в (РПА.

Оппозиционная фракция Национального собрания «Армения» также считает подобное решение неразумным. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

«Фракция Национального собрания «Армения» считает ратификацию Римского статута антиконституционной <...> на данном этапе она не может стать предметом обсуждения», — говорится в сообщении.

Римский статут МУС

Римский статут МУС — международный документ, который позволяет расследовать преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества. Армения подписала его в 1999 году, но не ратифицировала. Из-за конфликта в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена обратиться в Международный уголовный суд, так как хочет привлечь Азербайджан к ответственности. В контексте этих событий государство приняло решение о ратификации.

Пашинян отметил, что процесс связан исключительно с приграничной напряженностью, а не с армяно-российскими отношениями.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Если российский лидер или омбудсмен окажутся в странах, ратифицировавших Римский статут, они могут подвергнуться уголовному преследованию.

Во время брифинга представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что предложил российской стороне заключить двустороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись, передает ТАСС. При этом он утверждает, что и без соглашения разговор «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению является неразумным», так как «лидеры стран имеют иммунитет».

28 сентября законопроект о ратификации Римского статута МУС был принят и отправлен на рассмотрение в парламент. Все присутствующие одобрили это решение, однако оппозиция страны в голосовании не принимала участия.