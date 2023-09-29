Почему канадский скандал с нацистом скоро стихнет

Неожиданно громкий скандал вышел по итогам визита украинского президента Зеленского в Канаду. В Палате общин присутствующие, включая премьер-министра Джастина Трюдо и Владимира Зеленского, стоя приветствовали 98-летнего Ярослава Гунку, которого представили как украинско-канадского ветерана и борца за свободу, поблагодарив «за все, что он сделал». Во время войны тот служил в 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина».

На самом деле, эта история — довольно яркий пример проявления не столько политического курса (как у нас бы сказали, «на оправдание нацизма», чего тут даже и не помышляли), сколько банальной некомпетентности, которая, словно пандемия, охватила политиков и управленцев по всему миру. Когда люди сначала что-то делают, не заморачиваясь, а только потом, когда возникает скандал, начинают думать и страшно извиняться за содеянное.

Если бы аналогичный случай произошел в какой-нибудь из стран Балтии, где во время войны были свои коллаборанты с нацистами, то и скандала бы, скорее всего, не было бы. Но в Канаде, во-первых, свое отношение ко Второй мировой войне — оно вполне однозначное, хотя концентрируется в основном на самой Канаде, и по поводу «вклада СССР в победу над фашизмом» там особенно тоже не заморачиваются.

В школьных учебниках такой темы нет от слова совсем. В составе войск антигитлеровской коалиции со стороны Канады воевало более миллиона человек, десятки тысяч погибли. При том что ее территории вообще-то ничто не угрожало. То есть они воевали именно за принципы. Во-вторых, страшно возмутились еврейские организации, с чем не считаться нынче никак нельзя.

Посыпались извинения. Сначала со стороны спикера Палаты общин Энтони Рота, которому все равно пришлось уйти в отставку. Потом и со стороны самого премьера. Который, по его словам, по дипломатической линии извинился еще и перед Зеленским лично за доставленную неприятность. Канадский парламент дружно принял резолюцию с осуждением нацизма в любой форме. То есть политическая система оперативно старается минимизировать издержки, не пытается инцидент «загнать под лавку» — да это и невозможно при наличии политической оппозиции, которая только и ждет ошибок от власти. Ради этого никакого спикера не жалко.

И это несмотря на то, что на Западе в целом история Второй мировой давно (в отличие от российского политического дискурса) сильно подзабыта, отодвинута в прошлое и, главное, не является фактором текущей политики, а если и становится, то разве что в качестве подобных казусов.

Не ко времени и не к месту случившийся ветеран-нацист Хунка живет в избирательном округе бывшего уже теперь спикера, известен волонтерской активностью по поддержке Украины. Видимо, поэтому служба протокола парламента его и выдернула из каких-то списков, чтобы устроить флешмоб в честь украинского президента. С администрацией премьера, разумеется, списки не сверяли. Просто не заморачивались.

Формально визитом президента иностранной державы должна была бы заниматься служба протокола самого Трюдо. Но поскольку приезд Зеленского «возник» спонтанно, то «времени на раскачку не было», доверились «мальчикам и девочкам» из службы протокола парламента. Чай, не Байден в гости пожаловал.

Означенный Хунка, скорее всего, значился в базах данных как ветеран «1-й Украинской дивизии», а вовсе не дивизии СС «Галичина». О! Это интересная история.

14-я пехотная дивизия СС (она же добровольческая дивизия «Галичина») была организована в 1943 году преимущественно из добровольцев из Галиции (до 1918 года часть Австро-Венгрии, потом, до 1939 года, Польши, когда отошла к СССР по пакту Молотова-Риббентропа), позже была доукомплектована словаками. Организация украинских националистов (ОУН — запрещена в РФ), образованная еще до войны, не имела непосредственного отношения к созданию «Галичины». В 1941 ОУН раскололась из-за отношения к немецкой оккупации на сторонников Степана Бандеры (более радикальные националисты) и «умеренных» сторонников Андрея Мельника. После попыток с приходом немцев провозгласить независимость Украины оба, впрочем, оказались в концлагере, где просидели до 1944 года, когда их таки решили использовать для борьбы с Красной армией.

«Мельниковцы» быстро поддержали «Галичину», в которой увидели противовес ненавистным им «бандеровцам», с которыми к тому времени они в открытую воевали. Правда, и бандеровцы делегировали отдельных своих членов в состав дивизии с тем, чтобы она не перешла полностью под влияние немцев, но закрепиться там им не удалось. Максимальная численность «Галичины» достигала 53 тысяч.

На том, чтобы «Галичина» была сформирована именно из галичан, настоял лично Гиммлер, считавший украинцев «недостаточно арийцами». Позже Греко-католическая церковь попросила у нацистов, чтобы ее капелланы были включены в состав дивизии, что обычно немцами не приветствовалось, но тут сделали исключение. Дивизию изначально предполагалось использовать только на Восточном фронте, но не против западных союзников СССР.

Ее использовали против партизан, она принимала участие в уничтожении мирных жителей в Польше, за что у поляков к «галичанам» особый счет (и он идет на тысячи невинных жертв), и уже пошли разговоры о том, чтобы потребовать экстрадиции Хунки в Польшу.

Аналогичные формирования в составе СС образовывались из французов, бельгийских фламандцев и валлондцев (жители бельгийского региона Валлония), голландцев, белорусов, латышей, эстонцев, и хорватов. Даже были отдельные подразделения из пленных американцев и англичан. «Галичина» была практически разгромлена летом 1944 в ходе Львовско-Сандомирской операции маршала Конева. Затем была доукомплектована, участвовала в подавлении Словацкого восстания и ряде других операций.

В апреле 1945 года «Галичина» была переименована в «Первую дивизию Украинской национальной армии» и именно в качестве таковой сдалась западным союзникам к 10 мая 1945 года. Почему же их всех не выдали СССР, как подавляющее большинство других коллаборационистов, тех же власовцев, да даже и обычных советских военнопленных, попавших в Германию?

Дело бы так. Украинцы из дивизии СС попали в плен к англичанам, были помещены в лагерь близ Римини в Италии. Они при этом настаивали, что они именно галичане. Далее свою роль сыграл Ватикан, ходатайствовавший за них как за правоверных католиков и антикоммунистов. А также поляки из польской так называемой «Армии Андерса», сражавшейся на стороне англичан, в том числе как раз в Италии. Эта армия численностью более 75 тысяч человек во главе с генералом Владиславом Андерсом изначально была создана в СССР в 1941 году по соглашению с польским правительством Сикорского в изгнании из числа военнопленных солдат и офицеров польской армии, амнистированных заключенных — всех, кого НКВД не успело расстрелять. Однако все эти бывшие репрессированные не смогли воевать вместе с Красной армией, поэтому они, по просьбе американцев, были направлены сначала в Иран, а затем влились в состав войск западных союзников. Просоветское Войско Польское СССР сформировал уже в 1944 году.

Генерал Андерс сыграл свою роль в том, чтобы пленных из «Галичины» переквалифицировали из «военнопленных» в категорию «сдавшийся вражеский персонал», а затем дали возможность эмигрировать либо в Великобританию, либо в Канаду. 8 тысяч отправились по второму адресу. Среди них был Ярослав Хунка.

Иммиграционная политика Канады запрещала пускать в страну любого ветерана немецкого вермахта или СС, однако для членов дивизии «Галичина» было сделано исключение, более того, в 1950 году специальным правительственным решением они были освобождены от уплаты налогов. Тогда против яростно выступил Канадский еврейский конгресс, однако его протесты были проигнорированы на том основании, что солдаты дивизии вызвались добровольцами «не из-за любви к немцам, а из-за своей ненависти к коммунистической тирании». В 1986 году в Канаде было проведено специальное расследование на предмет совершения военных преступлений членами дивизии. Но оно пришло к выводу, что «обвинения в военных преступлениях» против дивизии «никогда» не были подтверждены (польские исследователи с этим категорически не согласятся), после чего комиссия по расследованию не рекомендовала депортацию ветеранов «Галичина» на том основании, что Оттава прекрасно знала об их прошлом, когда их впустили в Канаду.

Памятники ветеранам этой дивизии имеются на нескольких кладбищах в Канаде, однако на них написано именно «1-я украинская дивизия Украинской национальной армии». В 2018 году МИД РФ делал даже специальное представление на сей счет. Но МИД Канады (министром тогда была Христя Фриланд украинского происхождения) в ответ назвал это «дезинформацией».

Что касается нынешнего скандала, то он теперь, после произнесения всех извинений, проделанной работы над ошибками и кадровых перемен точно сойдет на нет. Он никак не рассорит союзников с Украиной по главному вопросу — о поддержке в противостоянии с Россией. Если будет очень надо, то и древнего Хунку могут даже в Польшу выдать. Не жалко.

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