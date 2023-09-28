Отправят миссию и выделят деньги. Как США пытаются «выдавить» Россию с Кавказа

Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте, 20 сентября 2023 года

Вашингтон намерен направить группу реагирования на Южный Кавказ и международную наблюдательную миссию в Нагорный Карабах. Американская делегация передала премьеру Армении Пашиняну письмо Байдена с заверениями в поддержке, а также анонсировала помощь карабахским беженцам на $11,5 млн. В МИД РФ обвинили Вашингтон в попытках «выдавить» Москву с Южного Кавказа и предостерегли Ереван от сотрудничества с США.

Соединенные Штаты направят на Южный Кавказ миссию по реагированию на стихийные бедствия на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы американского агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.

По данным агентства, миссия будет координировать гуманитарное реагирование США на кризис в регионе.

Американская команда намерена оценить ситуацию, определить приоритетные потребности и начать работу с партнерами для срочного оказания необходимой помощи.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены безопасностью уязвимого населения в Нагорном Карабахе и более чем 50 тыс. человек, бежавших в Армению», — говорится в заявлении Пауэр.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен 26 сентября сообщил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возможность размещения в Карабахе международной наблюдательной миссии.

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Баку согласился принять такую миссию в регионе. По его словам, Вашингтон согласует детали с союзниками в ближайшее время.

Ранее глава USAID вместе с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким посетила Армению, целью поездки была заявлена «поддержка демократии и суверенитета» страны, а также обсуждение гуманитарного кризиса в Карабахе. 28 сентября американская делегация прибыла в Азербайджан.

Пауэр в Армении

В рамках визита в Армению Пауэр провела встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, на которой передала главе армянского кабмина письмо президента США Джо Байдена.

«Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в укреплении демократии внутри страны и в стремлении к стабильности в своем окружении»,

– говорится с письме, опубликованном пресс-службой правительства Армении.

В ходе поездки глава USAID объявила о намерении Вашингтона выделить $11,5 млн на гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха. Она также заявила о необходимости обеспечить международное присутствие в регионе для оценки того, «выполняет ли Азербайджан свои обязательства» по соблюдению прав этнических армян.

При этом Пауэр не согласилась со словами Пашиняна об «этнических чистках» в Карабахе. Она отказалась использовать этот термин, однако заявила, что США получили «очень тревожные сообщения о насилии в отношении гражданского населения» в регионе.

Во время своего выступления перед прессой в Армении Пауэр столкнулась с критикой местных жителей.

«Введите санкции против Азербайджана или возвращайтесь в свою страну. Вам все равно, прекратите врать», — выкрикнул один из собравшихся.

Реакция России

Поездка главы USAID в Армению и планы США развернуть миссию на Кавказе вызвала недовольство в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз подталкивают Армению к выходу из Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО <...> и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян», — заявила она.

По словам представителя МИДа, в Москве видят, «с какой деструктивной фанатичностью американцы обрабатывают Ереван».

Она добавила, что «главная цель Запада — выдавить Москву с Южного Кавказа».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал властям Армении помнить о «незавидной судьбе» тех, кто рассчитывал на помощь Соединенных Штатов. По его словам, из высказываний «многих представителей армянского руководства» следует, что они полагаются на Вашингтон.

«Им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло», — сказал министр.

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН Лавров заявлял, что в Армении действует «лобби, продвигающее американские интересы».

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздержаться «от крайне опасных слов и действий», ведущих к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Так он прокомментировал слова представителя Госдепа, который назвал Россию «ненадежным партнером» для Еревана. Он назвал заявление «возмутительным» и подчеркнул, что РФ «была и остается надежным союзником Армении».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на планы США разместить миссию в Карабахе заявил, что любые наблюдатели могут действовать в регионе исключительно с согласия азербайджанской стороны. Он также добавил, что Москва продолжает контакты с Баку и Ереваном.

Песков также отметил, что «вряд ли можно сравнивать» уровень российско-армянского сотрудничества со взаимодействием Еревана и Вашингтона.