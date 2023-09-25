«Армению готовили к развороту от России». Москва оценила слова Пашиняна о событиях в Карабахе

Российский МИД считает «вызывающими отторжение» последние заявления премьера Армении Пашиняна. В ведомстве указали, что армянский лидер попытался переложить ответственность за свои провалы во внутренней и внешней политике на Москву. Ранее Пашинян намекнул, что членство Армении в Организации договора о коллективной безопасности оказалось недостаточным для обеспечения безопасности армян в Нагорном Карабахе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Неприемлемые выпады

Выпады премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес России, произнесенные им 24 сентября, не могут вызывать у Москвы ничего, кроме отторжения, заявили в пресс-службе МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

«Послание премьер-министра Республики Армения Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения», — сказали в дипломатическом ведомстве.

Как отметили в российском МИДе, армянский лидер попытался переложить на Москву вину за неудачи во внутренней и внешней политике. Также дипломаты усмотрели в словах премьера подтверждение более ранних выводов ведомства о «деструктивных процессах для собственной страны», продвигаемых Ереваном и подстрекаемых Западом.

«Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ», — говорится в заявлении МИД РФ.

В МИДе назвали ошибкой Еревана попытку «обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией», делая страну заложником геополитических игр Запада. По мнению российских дипломатов, подавляющее большинство армян осознают ошибочность такого политического курса.

Плохая помощь

Пашинян накануне в послании согражданам назвал системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, неэффективными. По его словам, союзники страны пытаются показать уязвимость Армении, для чего прилагают большие усилия. Что именно имел в виду премьер-министр Армении, говоря о системах внешней безопасности, он не пояснил.

Армения состоит в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наряду с Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном и Россией.

Вывод о неэффективных системах внешней безопасности армянский премьер сделал на основании многократных «нападений на Армению, предпринятых Азербайджаном в последние годы». Пашинян высказал мнение, согласно которому у Азербайджана и российских миротворцев не получается обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе.

Также премьер заявил о необходимости перестроить внутреннюю и внешнюю структуру безопасности страны. В том числе, по мнению Пашиняна, Еревану следует ратифицировать Римский статут, что обяжет Армению подчиняться решениям Международного уголовного суда в Гааге.

Антитеррористическая операция

Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Операция длилась сутки. По информации генпрокуратуры Азербайджана, в ходе операции погибли шестеро российских миротворцев. В Минобороны России сообщили, что мирные жители Нагорного Карабаха поблагодарили российских миротворцев за оказанную помощь. Омбудсмен Армении Анаит Манасян же заявила о 200 пострадавших и 32 погибших в результате обстрелов.

На этом фоне в городах Армении прошили митинги с требованием отставки Пашиняна. По мнению собравшихся, именно армянские власти не обеспечили должную безопасность сограждан в регионе.

Ранее в сентябре спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские миротворцы, которые должны были защищать Лачинский коридор, «держат в блокаде» арцахцев (Арцах — другое название Нагорного Карабаха). При этом он вспомнил слова президента Владимира Путина, который в 2020 году сказал, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания о том, что Москва отдала Карабах Баку, некорректными и нечестными. «Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента (Армении), позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», — сказал он.

В Нагорном Карабахе, где большая часть населения — армяне, в 1988 году заявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. Из-за этого отношения Еревана и Баку обострились. Азербайджан в ходе военного конфликта 1992–1994 годов потерял контроль над регионом. Спустя годы боев, в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.