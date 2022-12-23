«Чуждый элемент». Баку указал на человека, от которого «страдает» население Карабаха

Деятельность бизнесмена и с недавних пор госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна «носит преступно-авантюристический характер», заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В Баку его считают «чуждым элементом» и призывают покинуть территорию непризнанной республики. Российская сторона, в свою очередь, подчеркивает, что Варданян лишен российского гражданства и не имеет никакого отношения к России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что занимающий пост государственного министра Нагорного Карабаха Рубен Варданян обязан покинуть территорию непризнанной республики. В Баку Варданяна охарактеризовали как «чуждого элемента».

«Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», — сказал Байрамов на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым (цитата по ТАСС).

Как подчеркнул азербайджанский министр, деятельность Варданяна «мешает реинтеграции местного населения», что становится «очень вредоносным и дестабилизирующим» фактором, влияющим на всю ситуацию.

При этом «до его появления» в Карабахе «уже были позитивные контакты, были позитивные проекты», считает Байрамов.

Глава ведомства призвал «все заинтересованные стороны» способствовать реинтеграции армянского населения и заявил о готовности Баку продолжать делать шаги в этом направлении.

Ответ Лаврова

Лавров в свою очередь подчеркнул, что Варданян, отказавшийся от российского гражданства, «не имеет никакого отношения» к РФ.

«И российские власти не имеют к нему никакого отношения. По его просьбе на днях был подписан указ президента — он больше не является гражданином России. И каких-либо дел, связанных с его решением направить в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь», — сказал министр по итогам переговоров с Байрамовым (цитата по «РИА Новости»).

Как Варданян оказался в Карабахе

В связи с очередным обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном Варданян в сентябре переехал в Нагорный Карабах и решил отказаться от российского паспорта. У него также есть и армянское гражданство (Варданян родился в Ереване). 22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о лишении бизнесмена гражданства РФ.

4 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил Варданяна на должность госминистра. На этом посту он координировал работу глав министерств здравоохранения, юстиции, иностранных дел, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, а также финансов и экономики.

Должность госминистра Нагорного Карабаха была введена в 2017 году, после референдума о новой Конституции.

Варданян является президентом инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», а также сооснователем семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления «Сколково». Занимает 116-е место рейтинга 200 богатейших бизнесменов России — 2021. По данным журнала Forbes, его состояние достигает $1 млрд.

Первым крупным бизнесом Варданяна стала инвестиционная компания «Тройка Диалог». Варданян основал ее в 1991 году вместе с американцем Петером Дерби. В 2011 году «Тройку» продали Сбербанку за $1,4 млрд.

Новое обострение

14 декабря Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека в связи с тем, что неизвестные лица из Азербайджана блокировали Лачинский коридор — шестикилометровую трассу, соединяющую Армению и Нагорный Карабах.

По результатам Второй Карабахской войны в Лачинском коридоре был развернут миротворческий контингент РФ. В том, что блокировка трассы стала возможной, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил непосредственно Россию. По его мнению, миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю коридора. Политик также призвал направить в Нагорный Карабах мониторинговые миссии ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.