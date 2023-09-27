«Глупости»: в Калининграде не оценили инициативу Эстонии сделать город Кенигсбергом

В России отреагировали на идею Эстонии вернуть Калининграду историческое название. До этого переименовать город захотели в Польше, Латвии и Литве. В правительстве Калининградской области назвали идею «бредом умалишенных». «Газета.Ru» спросила у губернатора региона, что он думает по этому поводу.

Комитет по иностранным делам рийгикогу (парламента Эстонии) 26 сентября предложил языковой комиссии Эстонского языкового общества переименовать Калининград в Кенигсберг.

По словам председателя комитета Марко Михкельсона, лучше использовать историческое название города, а не советское. Более того, депутаты хотят переименовать Кингисепп в Ленинградской области в Ямбург или Яаму.

Изначально с этой идей выступила консервативная партия страны.

«Красивый город, располагавшийся на исторической территории Пруссии, был превращен в руины и захвачен Красной армией в конце Второй мировой войны», — отмечалось в пояснительной записке.

Депутаты призвали не использовать «насильно навязанное красное название в русском стиле с кровавым фоном и вернуться к историческим корням».

Реакция России

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в разговоре с РИА Новости отреагировал на эту инициативу:

«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «Газетой.Ru» отказался высказаться по поводу этой инициативы: «Глупости не комментирую».

Эстония не первая

С 9 мая польский комитет по стандартизации географических названий рекомендует называть Калининград Крулевецом. Постановление касается и названия Калининградской области. Теперь в Польше это Кенигсбергская область, сообщает издание Wiadomosci.

«Русское название этого города — искусственное крещение, не связанное ни с городом, ни с областью», — говорится в заявлении ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии по этому поводу отмечал, что на протяжении всей истории Польша время от времени «скатывается в безумие своей ненависти к русским».

Вслед за Польшей экспертная комиссия по латышскому языку центра государственного языка Латвии решила использовать для Калининграда традиционное название Караляучи или историческое Кенигсберг. В МИД балтийской республики отреагировали на выводы лингвистов фразой: «Итак, Караляучи».

Литва тоже захотела переименовать Калининград, чтобы «отказаться от советского наследия и не засорять язык инородными словами», сообщал портал Delfi.

Из Калининграда во Владибалтийск

В России тоже была идея переименовать город. С таким предложением выступил лидер фракции «Справедливая России – За правду» Сергей Миронов. Он хотел, чтобы Калининград стал Владибалтийском, а регион — Балтийским краем. Об этом он писал в своем Telegram-канале.

«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», — заявил он.

Депутат Госдумы от Калининградской области Олег Нилов в беседе с «Газетой.Ru» говорил о том, что современное советское название города – «не вечное», однако выбрать новое могут только жители края в ходе референдума:

«Придет время, и жители Калининградской области рано или поздно смогут этот вопрос обсудить… Переименование города, края — это очень серьезный вопрос, как по содержанию, так и по финансированию этих затрат на перемены. Для примера могу сказать, что до сих пор после переименования Ленинграда в Санкт-Петербург на билете во всяком случае есть штампик, что вы летите в Ленинград – LED. Потому что это непросто, это сложно, это дорого».

За время существования города его название меняли несколько раз. До 1255 года это было старопрусское поселение Твангсте. С 1454 по 1657 год на месте Калининграда находился польский город Крулевец. Затем он стал немецким Кенигсбергом, пока в 1945 году территория не отошла России. Советское правительство переименовало его в Калининград. Именно так город и называется сейчас.