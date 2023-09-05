«Символ рабства». Власти Индии намерены изменить название страны

Власти Индии намерены переименовать страну в Бхарат. Соответствующую резолюцию собираются внести в парламент в конце сентября. «Газета.Ru» разобралась, откуда появилось это название, с чем связана инициатива и есть ли у нее шанс на реализацию.

Правительство Индии собирается изменить официальное название страны на «Бхарат». Соответствующая резолюция может быть внесена во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября, сообщило издание The Economic Times.

Лидер Конгресса Джайрам Рамеш подтвердил, что официальные приглашения на ужин G20 подписаны «президент Бхарата», а не «президент Индии».

«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», — написал чиновник в социальной сети X (сейчас там написано «Индия, то есть Бхарат». — Газета.Ru).

Почему Бхарат?

Депутат от «Бхаратия джаната парти» (БДП), одной из двух ведущих общенациональных партий, Раджья Сабха Нареш Бансал внес предложение о переименовании во время недавно завершившейся сессии в верхней палате.

«Британцы переименовали Бхарат в Индию. <…> Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет...

Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства.

Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», — объяснили в индийском парламенте необходимость изменений.

Государственными языками в Индии считаются хинди и английский. На английском страна называется Индия, а на хинди — Бхарат.

Неоднозначность инициативы

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина в беседе с RT высказала точку зрения, что переименование станет логической частью политики правящей партии БДП по возвращению к древнеиндийским, индусским корням.

«Это часть политики, но беда в том, что Бхарат Индию называли в очень древние времена, потом появились мусульмане, и Индия вошла в состав мусульманских империй, стало популярно слово Хиндустан», — рассказала эксперт.

По ее мнению, желание изменить название является попыткой зачеркнуть период истории, когда страной правили мусульманские императоры.

«Много такого в Индии сейчас происходит, и суть этого представляется в желании найти какую-то идеологию, которая могла бы сплотить население, но при этом, сплачивая население на основе одной религии, одной культуры, власть теряет остальных», — пояснила историк.

В Индии уже переименовали несколько крупных городов, чтобы их названия соответствовали национальным традициям: в 1995 году после столкновения между индуистами и мусульманами Бомбей в честь богини Мумба Деви стал Мумбаем, в 1996-м Мадрас превратился в Ченнаи (менее англизированное название), а Калькутта была переименована в Колькату в 2001 году (больше соответствует индийскому произношению).

По стопам Персии

В 1935 году Персия изменила свое международное название: Персия (греческое название) была переименована в Иран (самоназвание).

Персией страну окрестили древние греки по названию исторической области Фарс (Парсуаш) на берегу Персидского залива, а за ними и другие европейские народы. Именно здесь проживали народности, в середине VI века до н. э. образовавшие Персидскую империю.

По неподтвержденной информации, инициатива переименовать Персию в 1935 году исходила от иранского посла в Германии, подпавшего под влияние нацистов (Иран — «страна ариев»).