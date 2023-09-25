«Если почувствует, что народ в нем не нуждается». Зеленский может не пойти на второй срок

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена не уверена, что ее супруг будет баллотироваться в президенты страны в 2024 году. Об этом сообщает Business Insider. По ее словам, решение об участии Зеленского в выборах зависит будет украинское общество нуждаться в нем в качестве главы государства. Однако, отметила она, если Зеленский решится на выборы, «ей будет не так уж страшно».

Владимир Зеленский будет участвовать в выборах 2024 года, если почувствует, что украинский народ в нем нуждается. Об этом заявила супруга главы республики Елена Зеленская, передает Buisness Insider.

«Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться»,

— считает она.

Также Зеленская признала, что не полностью поддерживала решение мужа принимать участие в первых выборах президента в 2019 году. Однако решение супруга баллотироваться повторно пугает ее меньше. «У нас есть некоторый опыт, мы были там. Уже не так страшно, как было в первый раз», — заявила она.

Следующие президентские выборы на Украине должны состояться в 2024 году, однако их могут перенести из-за действия военного положения. Статьи 10–12 закона Украины «О правовом режиме военного положения» запрещают в этот период проводить в стране выборы главы государства и переизбирать парламент.

Будут ли выборы

Сам Зеленский считает, что теоретически их можно провести, однако «нужно тщательно это все продумать». По его словам, основные проблемы — большое количество украинских солдат, которые не смогут прийти на избирательные участки, а также финансовое положение страны.

«Ни парламент, ни правительство не хочет сейчас выделять ресурсы <...> на какие-то цели, отличные от закупок оружия и вооружения. Общество это поддерживает, понимает, что мы в состоянии войны. Каждый понимает: о каких выборах может идти речь?

У нас миллионы солдат воюющих, и как они будут голосовать, когда они находятся в окопах? Каким образом они смогут прийти на избирательные участки, которые находятся близко к линии фронта?»

— заявил лидер Украины во время недавнего визита в США.

Еще одна сложность, считает Зеленский, — в наблюдателях: «Сможете ли вы привлечь наблюдателей, чтобы они отправились туда к этим окопам к линии фронта?».

24 сентября американский сенатор-республиканец Линдси Грэм провел встречу с Зеленским и заявил, что Киев должен провести выборы в срок.

«В следующем году на Украине должны пройти выборы», — цитирует Грэма украинская служба «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Он подчеркнул, что выборы должны быть «свободными и честными», чтобы американский народ увидел, что Украина изменилась.

Грэм также отметил, что Вашингтон следит, как расходуется поставляемая Киеву помощь. «Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия», — сказал сенатор.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что некоторые западные политики подталкивают правительство в Киеве к проведению парламентских и президентских выборов. По данным газеты, Киев решительно выступает против проведения выборов. По мнению действующих властей, это может дать России возможность манипулировать украинским обществом и создавать в нем разногласия в условиях, когда баланс сил и так хрупок.

«Русские добиваются этого по своим секретным каналам. Нет такой ситуации, при которой возможно проведение демократических выборов во время войны», — считает украинский чиновник из аппарата безопасности.

В свою очередь глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила газете, что «ценой проведения выборов в военное время» будет проигранный конфликт.

Первые выборы

Зеленский был избран президентом Украины в мае 2019 года. Первый тур выборов состоялся в марте: тогда Зеленский набрал наибольшее число голосов — 30,24%. Во втором туре Зеленский получил 73,22% голосов, опередив Петра Порошенко.

В предвыборной кампании нынешнего президента говорилось: «Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтобы сменить систему ради будущего».

Кампания Зеленского строилась на его представлении об «Украине мечты». В частности, он обещал избирателям:

— «Украину, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения».

— «где нет объявлений «Работа в Польше». А в Польше есть объявление «Работа в Украине».

На инаугурации Зеленский заявил, что его первой задачей на посту президента станет прекращение огня в Донбассе. Второй — возвращение украинских территорий.

Позже, спустя год, он заявил, что что до конца его срока боевые действия в Донбассе удастся завершить.

«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», — заявил он в фильме «Год президента Зеленского».

Спустя год уверенность Зеленского в возможность закончить конфликт в Донбассе пропала:

«Мне часто напоминают, что я обещал закончить за год войну на Донбассе. Конечно, я хочу этого и все делаю для этого. Но тут, увы, не все от меня зависит».

По его словам, «есть план, по котором идешь, а потом – бац, что-то пошло не так».

Уже весной 2020 года Зеленский заявлял, что подумывает о переизбрании. По его словам, ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания. К ноябрю 2021 года Зеленский говорил, что решение о переизбрании он пока не принял.