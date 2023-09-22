«За кулисами нарастает напряженность». Почему ослабевает поддержка Украины

На полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский вел себя очень эмоционально и «яростно критиковал государства», которые, по его мнению, поставляют оружие недостаточно быстро, пишет Bloomberg. Такое поведение Зеленского издание связывает с усиливающимся давлением союзников на Киев. Они призывают подумать, какой Украина выйдет из военного конфликта, и провести реформы. О назревающем противоречии между Киевом и его союзниками — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Зеленский опасается, что поддержка Киева со стороны президента США Джо Байдена начала ослабевать, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, который общался с украинским лидером.

По словам собеседника издания, главы других западных государств — партнеров Киева, принимая решения о помощи Украине, вероятно, ориентируются на позицию Вашингтона. Зеленский опасается, что они также оказывают все меньше поддержки, именно поэтому он так эмоционально и резко критиковал нерешительность союзников на полях Генассамблеи ООН.

«Временами он становился очень эмоциональным во время этой дискуссии и резко критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляли оружие», — говорится в публикации Bloomberg.

Агентство сообщило, что спор Зеленского с одним из крупнейших союзников «вышел из-под контроля».

«И это лишь один намек на ту напряженность, которая нарастает за кулисами», — пишет Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что западные страны в частном порядке пытаются обратить внимание Зеленского на то, какой Украина выйдет из военного конфликта. По данным Bloomberg, некоторые из них ждут гарантий конкретных реформ в стране взамен на будущую финансовую помощь Киеву, в том числе они ожидают конкретных шагов по борьбе с коррупцией на Украине.

«Международная поддержка Украины отходит от кризисного подхода в поисках более долгосрочного, поскольку перспектива затяжного конфликта начинает просачиваться в мышление лидеров по всему миру», — отмечает издание.

Американские журналисты подметили, что в этот раз Зеленского встретили в США холоднее, чем во время поездки в Вашингтон девять месяцев назад.

«Двухминутная овация, которую ему устроили тогда — как от демократов, так и от республиканцев, — кажется далеким сном», — говорится в публикации Axios.

Кроме того, Зеленский, пишет CNN, «внезапно осознал», что возможное возвращение Дональда Трампа к власти в результате выборов 2024 года и его влияние на Палату представителей может помешать многомиллиардной поддержке, от которой зависит выживание Украины.

Зеленский привез из США $325 млн

Тем не менее, по итогам визита Зеленского в США американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина получит оружие и технику из запасов Пентагона на $128 млн. Поставки еще на $197 млн будут обеспечены оборонным ведомством из выделенных ранее пакетов.

«Мы будем едины с Украиной, поскольку она обеспечивает свое будущее — будущее, в котором ее народ будет жить безопасно в устойчивой и процветающей демократии, полностью интегрированной с Европой», — говорится в комментарии Блинкена.

В пакет помощи войдут зенитные комплексы Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, противотанковые комплексы Javelin и еще одна батарея ПВО Hawk. Украина получит несколько видов боеприпасов. В список не вошли ракеты ATACMS с дальностью применения 300 км для HIMARS, о которых неоднократно просила Украина. Зеленский отметил, что новый пакет помощи содержит ровно то, что нужно украинским военным прямо сейчас.

На совместной пресс-конференции с Зеленским Байден заявил, что танки Abrams прибудут на Украину на следующей неделе (впрочем, поставки этой техники были анонсированы ранее). На просьбу прокомментировать перспективы выделения Киеву нового пакета помощи со стороны США Байден заявил следующее:

«Я рассчитываю на здравое суждение конгресса Соединенных Штатов. Альтернативы (продолжению оказания помощи. – «Газета.Ru») нет», — заявил Байден.

Также на встрече с американской прессой Зеленский назвал ближайшие цели украинского контрнаступления.

«Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие именно, извините. У нас есть план. Очень, очень подробный план», — заявил он (цитата по CNN).

Россия призывает остановиться

В российском посольстве в США призвали Вашингтон осознать, что «безостановочная передача» военной помощи Украине не имеет перспективы.

«Усилия Запада не в состоянии изменить ситуацию «на земле». Зато приведут к дальнейшему затягиванию конфликта, новым жертвами и разрушениям», — говорится в заявлении диппредставительства в Telegram.

В посольстве утверждают, что США «готовы поставлять украинцам все что угодно, любую самую опасную продукцию военного назначения». «Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — заключили российские дипломаты.