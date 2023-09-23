Рогозин получил новую должность: как экс-глава «Роскосмоса» стал «реально воюющим сенатором»

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Данные о его назначении и других претендентах на должность появились в середине сентября. «Газета.Ru» вспоминает, как Рогозин после увольнения из космической корпорации был ранен на фронте, критиковал Starlink и встречался с Лукашенко.

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин 23 сентября был назначен сенатором от Запорожской области. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал Рогозин.

По данным «Блокнота», он вместе с «боевыми товарищами» выехал на передовую Запорожского фронта после выдвижения его кандидатуры в Совет Федерации. В посте Рогозин назван «первым в стране и, возможно, в мире реально воюющим сенатором».

Другие претенденты

17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писал, что Рогозин может стать сенатором от Запорожской области. По их данным, Дмитрий Ворона, предшественник Рогозина на посту сенатора от региона, останется в Совете Федерации в качестве представителя заксобрания. На должность, полученную экс-главой «Роскосмоса», рассматривали и члена Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

По словам источника «Ведомостей», после должности сенатора Рогозин может пойти на повышение. Его выбрали на это место как человека, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах».

Космос, фронт, писатель

59-летний Рогозин с 2011 по 2018 год был заместителем главы правительства. Он курировал оборонное и космическое направления. В 2018 году Рогозина назначили главой «Роскосмоса», а в декабре того же года он стал специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе.15 июля 2022 президент Владимир Путин уволил его с должности. После этого чиновник отправился на фронт.

21 декабря 2022 года в Донецке обстреляли отель. В это время в ресторане гостиницы находился Рогозин вместе с коллегами.

«Я получил ранение в плечо (21 декабря при обстреле. – «Газета.Ru»), соответственно, осколок вошел здесь и воткнулся, как говорится, в шейный позвонок, там, пятый-шестой, между ними. Поэтому пришлось его долго достаточно оттуда выковыривать потом», — сообщил экс-глава «Роскосмоса».

Позднее он говорил, что «собирается вернуться» в Донбасс «до конца января».

Рогозин возглавил группу военных советников и экспертов «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку военнослужащих в ДНР и ЛНР. Советники группы взаимодействуют с разработчиками оружия и техники, а потом помогают оперативно внедрять новинки в зоне СВО. В частности Рогозин высказывался о том, что спутниковые системы Starlink приносят большую пользу ВСУ и представляют «вред» для российских войск, а некоторые из них были захвачены как трофеи.

В мае 2023 года Рогозин выступил за проведение второй волны мобилизации, так как, по его мнению, в зоне СВО не хватает военнослужащих. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В августе Рогозин встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко и сообщал о намерении провести переговоры с представителями белорусской промышленности по вопросам научно-технических проектов. При этом он подчеркнул, что продолжает трудиться на благо России «в другом качестве, но с гораздо большим потенциалом возможностей».

Рогозин коллекционирует стрелковое оружие. Также он активно занимается спортом: теннисом, баскетболом и стрельбой. Во время пребывания в зоне СВО он попробовал себя в качестве писателя. Он издал книгу «На Западном фронте. Бес перемен». В ней Рогозин рассказал свою историю, а также описал людей и события, которые повлияли на современную Россию.