«Обязан реализовать операцию «Возмездие». Рогозин после ранения собрался обратно в Донбасс

Бывший глава «Роскосмоса» заявил в интервью РИА Новости, что военным ДНР удалось захватить несколько поставленных Украине терминалов спутниковой системы связи Starlink Илона Маска. Он также рассказал о своем ранении в результате обстрела ВСУ 21 декабря прошлого года и назвал самые боеспособные военные подразделения Донецкой и Луганской народных республик. Главные заявления Рогозина – в материале «Газеты.Ru».

Трофейные терминалы Starlink

Бывший гендиректор «Роскосмоса» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин дал интервью РИА Новости, в котором заявил, что средства космической связи – «особая проблема». По его словам, спутниковые системы Starlink принесли большую пользу ВСУ и «вред» для российских войск.

«Кстати, оно (абонентское оборудование Starlink. – «Газета.Ru») у нас затрофеено, мы им располагаем», — отметил Рогозин.

После начала военной спецоперации, согласно данным CNN, Украине были поставлены 20 тысяч терминалов Starlink Илона Маска. Сам предприниматель заявлял, что в распоряжении у Киева есть 25 тысяч терминалов. Их работу оплачивает как миллиардер, так и западные государства, включая Польшу, США и Великобританию.

По словам Рогозина, российские спутниковые терминалы для военной связи уже поставлены в одну из артиллерийских бригад ДНР.

«Я считаю, что космическая связь в войсках, безусловно, должна быть. Мы изготовили первые комплекты компактные, они поставлены уже в одну из артиллерийских бригад, показали хороший результат», — рассказал экс-глава «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что военные комплексы космической связи были созданы на базе гражданских решений, но потребовалась доработка алгоритмов, чтобы они оказались полностью применимы «вдоль линии фронта, в условиях, даже когда идет подавление такого рода каналов связи радиоэлектронной борьбой противника».

Удар по отелю в Донецке 21 декабря

По словам Рогозина, спутниковые снимки позволили точно установить расположение гаубицы, из которой 21 декабря был обстрелян отель в Донецке, в ресторане которого он находился вместе с коллегами.

«Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить», — заявил экс-глава «Роскосмоса».

Он добавил, что «просто обязан» «реализовать операцию «Возмездие», так как при обстреле погибли два коллеги. Рогозин уточнил, что «собирается вернуться» в Донбасс «до конца января» с «пополнением».

«Я получил ранение в плечо (21 декабря при обстреле. – «Газета.Ru»), соответственно, осколок вошел здесь и воткнулся, как говорится, в шейный позвонок, там, пятый-шестой, между ними. Поэтому пришлось его долго достаточно оттуда выковыривать потом», --рассказал Рогозин.

Он добавил, что теперь чувствует себя нормально и заканчивает все необходимые процедуры, чтобы вернуться в зону военной спецоперации.

Согласно его данным, всего 21 декабря было «семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда» по отелю. Из всех снарядов пять взорвались, а шестой и седьмой, которые «практически упали у его ног», «по счастливой случайности не взорвались».

«Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно там еще и западные спецслужбы помогали», — сказал Рогозин.

Он также отверг версию, согласно которой ВСУ удалось навести артиллерию благодаря отслеживанию скопления московских телефонов в одном месте.

«Хочу сказать, что версия по поводу телефонов и так далее – это чушь собачья, потому что мы люди опытные, мы никогда не пользуемся никакими московскими номерами, у нас исключительно связь местная», — подчеркнул бывший глава «Роскосмоса».

Группа «Царские волки», которую возглавляет Рогозин, оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. При этом советники группы взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, а потом помогают оперативно внедрять новинки в зоне военной спецоперации.

Самые боеспособные

По мнению Рогозина, первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР — одни из самых боеспособных соединений, действующих в зоне военной спецоперации. По его словам, эти части «воюют там восемь-девять лет» и «понесли колоссальные потери за эти годы».

Согласно его данным, многие из командиров ДНР и ЛНР не имеют специального военного образования, так как до начала конфликта трудились шахтерами, инженерами или были предпринимателями. Но теперь они «знают в деталях тонкости» ведения боевых действий.

Рогозин также назвал выдающимися командирами комбатов с позывными «Шахтер», «Длинный» и «Злой». Экс-глава «Роскосмоса» добавил, что средний возраст добровольцев из «старых» регионов России составляет 40-45 лет, но есть и мужчины, которым уже исполнилось 55 лет.

«Такие уже состоявшиеся воины, мужчины, которые из самых разных регионов приехали, сформировали эти добровольческие части и воюют отменно. Это БАРСы – боевой армейский резерв специальный. Мы, в частности, очень тесно работаем с 11-м БАРСом, им командует очень опытный командир, Артур его зовут», — пояснил Рогозин.