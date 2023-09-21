Алиев извинился перед Путиным, Пашинян ждет мира. Что происходит в Закавказье

Азербайджанский президент Ильхам Алиев извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Он также принес свои соболезнования и пообещал, что инцидент будет тщательно расследован, а семьям погибших окажут денежную помощь. Политики также обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в регионе. Путин подчеркнул важность обеспечения прав армян в Карабахе. Тем временем армянский премьер Никол Пашинян заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на протесты в Ереване.

Звонок Алиева Путину

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы принести извинения и соболезнования в связи с гибелью в Нагорном Карабахе российских миротворцев (точное число погибших пока что не сообщается).

Алиев подчеркнул, что трагический инцидент будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. По этому поводу активно сотрудничают российская и азербайджанская прокуратуры. Президент республики также сообщил, что Баку готов оказать семьям погибших военнослужащих материальную помощь.

Путин и Алиев также отметили, что важно последовательно воплощать договоренности о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение имеют переговоры между представителями Азербайджана и властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Переговоры в Евлахе не закончены

Днем 21 сентября советник президента НКР Давид Бабаян сообщил, что переговоры в Евлахе не привели к заключению соглашения, передает Reuters.

«У нас есть соглашение о прекращении военных действий, но мы ждем окончательного соглашения — переговоры продолжаются», — подчеркнул Бабаян.

Стороны пока не проработали вопросы, касающиеся механизма сдачи оружия карабахской стороной и другие детали – в частности обеспечение гарантий безопасности армянского населения региона Азербайджаном.

Проект мирного договора

Путин и Алиев обсудили дальнейшие шаги по стабилизации обстановки в Карабахе и разрешению гуманитарных проблем. Президент РФ указал на важность обеспечения прав армян Карабаха. Азербайджанский лидер сообщил, что готов обсуждать эти вопросы с миротворческим контингентом России.

Переговоры планируется продолжать в русле трехсторонних договоренностей 2020 года – разблокировать транспортные связи, делимитировать границу между Арменией и Азербайджаном, подготовить проект мирного договора между республиками.

Пашиняна хотят отставить

В Армении сегодня отмечают День независимости. Премьер страны Никол Пашинян обратился по случаю праздника к народу, но не упомянул о Карабахе в своей речи. Он подчеркнул, что «мы живем в трудные времена», но для будущего страны «необходим мир, то есть свободная от конфликтов обстановка».

Глава правительства также отказался уходить в отставку на фоне массовых акций протеста в Ереване. Как сообщает со ссылкой на источники газета Hraparak, премьер-министр выступил перед узким кругом своих сторонников из партии «Гражданский договор».

Пашинян подчеркнул, что «сохранит власть любой ценой и не отдаст ее ни при каких обстоятельствах».

Газета сообщает, что после этих заявлений премьера армянские силовики на площади Республики начали жестче разгонять протестующих.

Участники протестных акций требовали отставки Пашиняна, называя премьер-министра страны «предателем». Они заявляли, что именно его политика привела к новому витку войны в Карабахе. 20 сентября армянская оппозиция начала процесс отстранения Пашиняна от власти.

«Мы разработали программу действий, конечная цель которых — отстранение от власти действующего режима», — заявлял бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян во время митинга перед зданием правительства страны.

13 сентября Никол Пашинян заявил в интервью газете Politico, что правительство республики признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

В материале указано, что таким образом глава кабинета министров прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина по поводу ситуации в регионе. По словам президента РФ, Москва мало что может сделать в Нагорном Карабахе после решения Еревана признать ее частью азербайджанских территорий.

Отправить Пашиняна в отставку оппозиция пытается не в первый раз. В апреле 2022 года она начала бессрочную акцию протеста. «Мы пришли к ситуации, когда поставлена под угрозу безопасность самой Армении», — объявил лидер оппозиционной фракции «Честь имею» Артур Ванецян.

25 февраля 2021 года Вооруженные силы Армении также требовали отставки Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении и сам ушел в отставку. Однако в июне 2021 года партия Пашиняна выиграла на выборах, и он снова стал премьер-министром.