Алиев извинился перед Путиным, Пашинян ждет мира. Что происходит в Закавказье

Звонок Алиева Путину
Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы принести извинения и соболезнования в связи с гибелью в Нагорном Карабахе российских миротворцев (точное число погибших пока что не сообщается).
Алиев подчеркнул, что трагический инцидент будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. По этому поводу активно сотрудничают российская и азербайджанская прокуратуры. Президент республики также сообщил, что Баку готов оказать семьям погибших военнослужащих материальную помощь.
Путин и Алиев также отметили, что важно последовательно воплощать договоренности о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение имеют переговоры между представителями Азербайджана и властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Переговоры в Евлахе не закончены
Днем 21 сентября советник президента НКР Давид Бабаян сообщил, что переговоры в Евлахе не привели к заключению соглашения, передает Reuters.
«У нас есть соглашение о прекращении военных действий, но мы ждем окончательного соглашения — переговоры продолжаются», — подчеркнул Бабаян.
Стороны пока не проработали вопросы, касающиеся механизма сдачи оружия карабахской стороной и другие детали – в частности обеспечение гарантий безопасности армянского населения региона Азербайджаном.
Проект мирного договора
Путин и Алиев обсудили дальнейшие шаги по стабилизации обстановки в Карабахе и разрешению гуманитарных проблем. Президент РФ указал на важность обеспечения прав армян Карабаха. Азербайджанский лидер сообщил, что готов обсуждать эти вопросы с миротворческим контингентом России.
Переговоры планируется продолжать в русле трехсторонних договоренностей 2020 года – разблокировать транспортные связи, делимитировать границу между Арменией и Азербайджаном, подготовить проект мирного договора между республиками.
Пашиняна хотят отставить
В Армении сегодня отмечают День независимости. Премьер страны Никол Пашинян обратился по случаю праздника к народу, но не упомянул о Карабахе в своей речи. Он подчеркнул, что «мы живем в трудные времена», но для будущего страны «необходим мир, то есть свободная от конфликтов обстановка».
Глава правительства также отказался уходить в отставку на фоне массовых акций протеста в Ереване. Как сообщает со ссылкой на источники газета Hraparak, премьер-министр выступил перед узким кругом своих сторонников из партии «Гражданский договор».
Пашинян подчеркнул, что «сохранит власть любой ценой и не отдаст ее ни при каких обстоятельствах».
Газета сообщает, что после этих заявлений премьера армянские силовики на площади Республики начали жестче разгонять протестующих.
Участники протестных акций требовали отставки Пашиняна, называя премьер-министра страны «предателем». Они заявляли, что именно его политика привела к новому витку войны в Карабахе. 20 сентября армянская оппозиция начала процесс отстранения Пашиняна от власти.
«Мы разработали программу действий, конечная цель которых — отстранение от власти действующего режима», — заявлял бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян во время митинга перед зданием правительства страны.
13 сентября Никол Пашинян заявил в интервью газете Politico, что правительство республики признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.
В материале указано, что таким образом глава кабинета министров прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина по поводу ситуации в регионе. По словам президента РФ, Москва мало что может сделать в Нагорном Карабахе после решения Еревана признать ее частью азербайджанских территорий.
Отправить Пашиняна в отставку оппозиция пытается не в первый раз. В апреле 2022 года она начала бессрочную акцию протеста. «Мы пришли к ситуации, когда поставлена под угрозу безопасность самой Армении», — объявил лидер оппозиционной фракции «Честь имею» Артур Ванецян.
25 февраля 2021 года Вооруженные силы Армении также требовали отставки Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении и сам ушел в отставку. Однако в июне 2021 года партия Пашиняна выиграла на выборах, и он снова стал премьер-министром.