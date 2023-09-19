Протестующие в Ереване пытаются штурмовать здание правительства

В Ереване участники акции протеста предпринимают попытки прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства Армении, передает корреспондент «Газеты.Ru».

На центральной площади города наблюдаются стычки митингующих с полицией, люди пытаются штурмовать здание кабмина.

До этого стало известно, что жители Еревана вышли на акцию протеста к зданию правительства Армении. Они требуют требуют от властей отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана, а от армянского премьер-министра Никола Пашиняна — уйти в отставку.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Позднее Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.