«Много смертей за ничтожный результат». Как продвигается контрнаступление Украины

Украинская сторона потеряла много людей ради небольших успехов в ходе контрнаступления, заявил американский бизнесмен Илон Маск. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет медленно, но уверен, что его нужно продолжать и «не давать Путину передышки». В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет закончить конфликт с Россией парадом победы в Москве, а Россия — парадом в Киеве.

Украина не сможет закончить войну с Россией парадом победы в Москве, так же, как и Россия — парадом в Киеве, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist.

По словам Буданова, Россия участвовала в военных конфликтах на протяжении всей своей истории. Поэтому он не ждет, что противник сдастся и рассчитывает, что ВСУ установят контроль над всеми утраченными территориями.

В целом глава ГУР Минобороны Украины настроен оптимистично. Он утверждает, что военнослужащим Украины удалось прорвать первую оборонительную линию ВС РФ на южном направлении в Запорожье, а значит, по мнению Буданова, операцию по перерезанию сухопутного пути между Россией и Крымом получится закончить до начала зимы. Для этого Украина наращивает производство собственного оружия, прежде всего беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности.

В то же время Буданов понимает опасность затягивания конфликта для Украины. «Мы зависим от внешних игроков. Россия в основном зависит от самой себя», — отмечает глава разведки.

Зеленский не хочет менять территорию на мир

Не изменил своих позиций и президент Украины Владимир Зеленский, давший интервью телеканалу СBS:

«Я буду с вами абсолютно честен, — сказал он. — У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили наступление русских и перешли в контрнаступление. Но оно развивается не очень быстро. Важно, что мы каждый день движемся вперед и освобождаем территорию».

Зеленский заявил, что не хочет «давать Путину передышки».

«Нам нужно освободить нашу территорию настолько, насколько это возможно, и двигаться вперед, даже если это меньше полумили или ста ярдов (от 90 до 800 м. – «Газета.Ru»), мы должны это делать. Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном. В местах, куда мы не можем проехать на бронированной машине — давайте полетим. Если мы не можем летать – давайте пошлем беспилотники. Мы не должны давать Путину передышки».

На вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки ради мира, Зеленский дает однозначный ответ: «Нет. Это наша территория».

Огромные потери, незначительный результат

За развитием российско-украинского конфликта продолжает следить американский миллиардер Илон Маск. Основатель SpaceX отреагировал на последний пост бизнесмена Дэвида Сакса, который опубликовал у себя в соцсети Х (ранее Twitter) карту с подписью «украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

«Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал Маск.

В России высшее руководство неоднократно оценивало контрнаступление Украины как безрезультатное.

«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно, — говорил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. — Мы сейчас не будем говорить провал, не провал – нет результатов. Потери есть большие».

По данным Верховного главнокомандующего РФ, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек, 543 танка, 18 тысяч бронированных машин.

«Они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление», — сказал Путин.

Чуть ранее, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин назвал контрнаступление Украины «не пробуксовкой», а «провалом».

Минобороны РФ официально заявляло, что «ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли».

«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав — всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление, — говорил в недавнем интервью телеканалу «Россия 1» министр обороны РФ Сергей Шойгу. — Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании, и сейчас уже осенняя кампания».