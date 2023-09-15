«Китай вас не так уж уважает»: как Байден пытался поссорить Путина и Си

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Женеве, Швейцария,16 июня 2021 года.

Президент США Джо Байден во время выступления в штате Мэриленд рассказал, как на встрече в Женеве в 2021 году заявил российскому коллеге о «множестве проблем» РФ и «неуважении» Пекина к Москве. Сам Владимир Путин на этой неделе говорил о «беспрецедентном» уровне отношений с КНР и анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином. По данным СМИ, она может пройти в Китае.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в штате Мэриленд вспомнил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году, на которой обсуждались стратегическая доктрина и недопущение размещения ядерного оружия в космосе.

По словам американского политика, Путин заявил, что неохотно говорит с Байденом об этих вопросах, так как Вашингтон ожидает от Москвы привлечения к переговорам Пекина.

«Я сказал: «Я не ожидаю, что вы привлечете Китай <...> Ваша тундра тает за Полярным кругом, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не так уж уважает», — вспомнил Байден.

Как рассказал лидер США, после этого он заверил, что не просит у России «ничего», кроме ее собственного участия.

Встреча Байдена и Путина в Женеве прошла 16 июня 2021 года, она длилась около четырех часов и завершилась отдельными пресс-конференциями глав государств. По оценке российского президента, «враждебности» на саммите не было, американский лидер также счел тон диалога «позитивным». По итогам переговоров стороны согласовали заявление по стратегической безопасности, договорились о возвращении дипломатов и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Как Путин оценивает отношения с Китаем

12 сентября Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума говорил о том, что РФ и Китай достигли «беспрецедентного уровня отношений».

По его словам, Москва и Пекин дружат «не против кого-то», а в интересах собственных народов, не создавая военных союзов.

«У нас действительно удивительные отношения сложились в сфере международной безопасности и согласования наших позиций», — отметил глава государства.

Президент обратил внимание и на экономическое сотрудничество с КНР: товарооборот двух стран в текущем году может достигнуть $200 млрд.

На встрече с китайской делегацией на полях ВЭФ Путин передал «самые наилучшие пожелания» главе Китая Си Цзиньпину, подчеркнув, что у них сложились «дружеские отношения – и деловые, и личные».

Как Путин и Си чай у камина пили

В марте 2023 года китайский лидер посетил Россию — это была его первая зарубежная поездка с момента переизбрания на пост председателя КНР. В ходе переговоров в Москве он назвал Путина «дорогим другом», российский президент обратился к нему так же. Кроме того, китайский лидер выразил надежду, что российский народ поддержит Путина на предстоящих выборах в 2024 году.

Как впоследствии рассказал президент России, встреча с главой КНР один на один продолжалась около четырех часов.

«Просто сидели у камина, чай распивали и четыре часа разговаривали. Председатель КНР очень интересный собеседник», — поделился Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что длительные неформальные переговоры глав государств свидетельствуют о «доверительном духе и содержательности их общения».

После встречи Путина и Си издание Financial Times со ссылкой на источники заявило, что китайский лидер якобы лично предостерег российского коллегу от использования ядерного оружия на Украине. Песков назвал это «вымыслом». Сам Путин в сентябре заявил, что не расскажет, о чем шла речь на переговорах с председателем КНР. Он пошутил, что не раскрывает секретов, так как «работал в КГБ».

В августе агентство Bloomberg сообщило, что Путин согласился посетить Китай в октябре текущего года. Если визит состоится, он станет первой поездкой президента России за границу с момента выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на его арест.

В начале сентября Путин анонсировал свою скорую встречу с Си Цзиньпином. Представитель Кремля пояснил, что даты переговоров согласовываются.

Что о контактах России и КНР думают в США

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в университете Джонса Хопкинса назвал Россию и Китай основными угрозами мировому порядку.

По его словам, российская военная операция на Украине представляет собой «самую непосредственную и самую острую» опасность, а КНР является «наиболее серьезной долгосрочной проблемой».

«Пекин и Москва работают вместе, чтобы сделать мир безопасным для автократии посредством своего «партнерства без ограничений», — сказал госсекретарь.

Глава комитета палаты представителей США по международным отношениям Майкл Маккол также охарактеризовал сотрудничество Москвы и Пекина как самую масштабную «угрозу для Европы и Тихоокеанского региона со времен Второй мировой войны».