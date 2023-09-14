«АвтоВАЗ», «Москвич» и российские банки. Кто еще подпал под новые санкции США

Минфин США в очередной раз расширил антироссийские санкционные списки, включив в них банки «Ак Барс» и «Синко-банк», а также заводы «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич», созданный в Москве после ухода из России Renault. Как отмечает американское ведомство, фигуранты черного списка либо связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ, либо участвуют в цепочках поставок определенных товаров в страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минфин США вновь расширил антироссийский санкционный список. В перечень внесли еще около 100 фигурантов, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, ее финансовыми институтами, поставщиками технологий и «цепочкой военных поставок». Кроме того, ограничения коснулись 70 физлиц, которые «поддерживают российские власти» и «получают выгоду от продолжения боевых действий на Украине».

«Сегодняшними санкциями Соединенные Штаты продолжают попытки разрушить российские цепочки военных поставок и лишить Владимира Путина оборудования, технологий и услуг, необходимых для ведения варварской войны с Украиной», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Физические и юридические лица, которые получают выгоду от вторжения и своей близости к Кремлю, будут привлечены к ответственности», — добавила чиновница.

Все активы фигурантов черного списка, находящиеся в США или под контролем граждан США, заблокированы. Кроме того, блокируются активы организаций, более половины долей в которых прямо или косвенно принадлежат подпавшим под санкции лицам.

Нефтесервисные компании

США ввели санкции против компаний российского нефтесервиса, в частности, против одного из крупнейших подрядчиков по строительству нефтегазовой инфраструктуры — ООО «Велесстрой». Он вводил в эксплуатацию ряд ключевых объектов нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

В черном списке оказалось и АО «Газстройпром», созданное на базе активов «Стройгазконсалтинга», «Стройгазмонтажа» и «СтройТрансНефтеГаза». В черном списке также уфимское АО «БашВзрывТехнологии», производящее перфорационные системы и химические реагенты для нефтегазодобывающей промышленности, и ООО «Газпром недра», ведущее геологоразведочные работы газового концерна.

Банки

В новый санкционный пакет включили и несколько российских банков. «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс», — указано в обновленном перечне подсанкционных организаций.

Также там значится Синко-банк.

Ремонт вооружений

Вашингтон вводит санкции и против ряда российских оборонных предприятий, осуществляющих ремонт вооружений. Речь идет о предприятиях, где ремонтируют самолеты, танки, бронемашины и другие оружейные системы.

В списке таких компаний более десяти. Среди них — «Новатор», заводы имени Федорова, 419-й авиаремонтный, Челябинский тракторный, 71-й и 72-й авторемонтные и другие.

Иностранцы под санкциями

Минфин США назвал финские логистические компании, которые специализируются на доставке зарубежной электроники конечным пользователям в России, – это Siberica и Luminor. Они отправляли в РФ в том числе камеры для БПЛА, высокоэффективные оптические фильтры и литиевые батареи, утверждает ведомство.

Под санкциями оказались и российские компании, импортирующие продукцию напрямую из Luminor:

— поставщик продукции и материалов авиационного, технического и промышленного назначения для авиакомпаний, железнодорожного транспорта и предприятий оборонно-промышленного комплекса «Флайтехгрупп»;

— разработчик цифровых оптических систем, с клиентами в оборонном, горнодобывающем и железнодорожном секторах — ООО «НПК Фотоника»;

— предлагающие услуги грузовых перевозок Globaltrans Limited и Aservice;

— оптовый продавец компьютеров, программного обеспечения, техники и промышленного оборудования — ООО «Маяк».

Производство и строительство

В мае 2023 года лидеры «Большой семерки» договорились ввести меры против тех, кто работает в российском производственном и строительном секторах. В рамках этих договоренностей американский Минфин внес в санкционный список:

— автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ»;

— автомобилестроительная компания Группа «Газ»;

— производитель промышленных насосов и компрессоров «Группа ГМС»;

— «Кировский завод», производящий металлопродукцию для различных отраслей промышленности;

— производитель оборудования для добычи, переработки, транспортировки и хранения технических газов ОАО «Криогенмаш»;

— Московский автомобильный завод «Москвич»;

— производитель турбин и электрооборудования для электростанций и промышленности «Силовые машины»;

— автомобилестроительная компания «Соллерс»;

— машиностроительный завод «Тонар»;

— производитель стальных труб и другой металлопродукции «Объединенная металлургическая компания» (ОМК);

— Тихорецкий машиностроительный завод имени В.В. Воровского.

Ранее газета Wall Street Jоurnal со ссылкой на источники сообщала, что США начинают кампанию, направленную против юридических и физических лиц в странах, якобы «выступающих в качестве транзитных узлов» для поставок товаров в Россию.

Разрешенные операции

США одновременно разрешили операции с рядом российских компаний, среди которых подпавшие под санкции «Трансмашхолдинг», «Автоваз» и завод «Москвич». Ограничения сняты до 13 декабря 2023 года.

В списке указаны также «Русская медная компания», «Объединенная металлургическая компания», «Московский автомобильный завод Москвич», машиностроительный завод «Тонар», «Соллерс» и «Арктическая перевалка».