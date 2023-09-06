Молдавия списала себе 99% долга перед «Газпромом». Энергокомпания «категорически не согласна»

Молдавия по результатам международного аудита готова погасить 1% от суммы долга в $709 млн перед «Газпромом». Российская компания категорически не согласна с позицией Кишинева и намерена отстаивать свои права всеми возможными способами. Молдавские власти подчеркнули, что не будут гасить «несуществующие долги» и готовы решить спор в международном суде.

Три возражения «Газпрома»

«Газпром» выразил несогласие с предложением Кишинева выплатить $8,6 млн из $709 млн, которые «Молдовагаз» задолжал российской энергетической компании, заявили в пресс-службе предприятия.

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами», — подчеркивается в сообщении.

Согласно опубликованному заявлению, аудит, на результаты которого ссылается Кишинев, не был утвержден наблюдательным советом «Молдовагаза» вопреки договоренности между «Газпромом» и молдавским правительством.

Как отметили в компании, аудитора и условия тендера на закупку его услуг единолично определил кабмин страны. «Газпром» и «Молдовагаз» в этом не участвовали. Кроме того, выводы аудитора не могут повлиять на размер и обоснованность задолженности, поскольку сумма долга регулярно подтверждается в подписываемых обеими компаниями документах и решениях международного арбитража.

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале ведомства по поводу сложившейся ситуации, что российская компания на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов.

«Призываем официальный Кишинев проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств, а также воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере», — сказала дипломат.

Как Молдавия уменьшила долг на 99%

Президент страны Майя Санду в конце прошлой недели проинформировала о том, что международная аудиторская компания не обнаружила у республики долг перед «Газпромом» в $800 млн.

Молдавский кабмин утром 6 сентября представил отчет аудиторских компаний — норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance &Co — и на его основе предложил «Газпрому» выплатить $8,6 млн — меньше 1% от суммы долга в $709 млн ($433 млн — основная сумма, остальное — проценты за просрочку платежей).

По подсчетам министра энергетики республики Виктора Парликова, $276 млн из этой суммы документально не подтверждены ни «Молдовагазом», ни «Газпромом», еще $400 млн не могут быть взысканы из-за истечения срока давности.

Спикер парламента республики и глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу допустил возможность обратиться в международный суд, чтобы решить спор.

«Мы всегда руководствовались принципом, что платили за то, что потребляли. За то, что мы не потребляли, мы платить не будем и предоставим все необходимые аргументы в международных инстанциях», — пояснил он.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан, комментируя результаты аудита, сообщил, что страна не собирается погашать задолженность:

«Республика Молдова не собирается оплачивать несуществующие долги, и граждане Молдовы, очевидно, не должны оплачивать эти фактуры».

Суть спора

«Газпром» и «Молдовагаз» заключали соглашения о поставках газа на пять лет в 2011 году, затем в 2016 году и осенью 2021 года. Два года назад «Газпром» согласился продлить контракт при условии выплаты Молдавией $709 млн долга за прошлые периоды. Российская компания также требовала своевременно оплачивать будущие поставки.

Кишинев подписал договор при условии проведения независимого аудита, который подтвердил бы сумму задолженности. В ноябре 2022 года Счетная палата Молдавии по итогам проверки сообщила о долге в $590,8 млн.

Эта сумма, как заявили в Кишиневе, оказалась невыплаченной из-за непризнанного Приднестровья, которое якобы не платит за поставки годами.

В ноябре 2022 года «Газпром» пригрозил снизить объем поставок Молдавии из-за того, что часть сырья «оседала» на территории Украины. В декабре в Кишиневе временно отказались от поставок газа из России, а в марте глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил об их возобновлении. В мае премьер Речан проинформировал о том, что страна больше не зависит от российского газа, поскольку подключилась к европейской энергосети.