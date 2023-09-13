Ракетные удары ВСУ по заводу в Севастополе. Военная операция на Украине, день 567-й

Ночью в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета упал Су-24, сообщило Минобороны.
О судьбе пилотов официально не сообщается. Telegram-канал «Воевода Вещает» написал, что они погибли.
В администрации региона сообщили, что при крушении самолета на земле «жертв и разрушений нет».
Правительство Украины решило передать в управление компании «Укрнафта» сеть автозаправок Glusco, якобы принадлежавших российским резидентам — Алексей Чернышов, глава компании «Нафтогаз», в которую входит «Укрнафта».
Припортовая инфраструктура Одесской области была повреждена беспилотниками. Ранены семь человек. Об этом глава военно-гражданской администрации Одесской области Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины 98 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, мирный житель погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.
В это время на космодроме Восточный в Амурской области проходит встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Беспилотник сбит в Конаковском округе Тверской области, пострадавших нет, сообщают региональные власти.
В результате атаки по Севастополю пострадали 24 человека, четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
⚡️ Ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Об этом сообщает Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.