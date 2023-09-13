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Политика

Ракетные удары ВСУ по заводу в Севастополе. Военная операция на Украине, день 567-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 567-й день

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Боевая работа расчета 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б»

Боевая работа расчета 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б»

Алексей Коновалов/ТАСС
ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. В Конаковском округе Тверской области сбит дрон. Одесскую и Сумскую области Украины атаковали беспилотники. Президент Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:59

Ночью в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета упал Су-24, сообщило Минобороны.

О судьбе пилотов официально не сообщается. Telegram-канал «Воевода Вещает» написал, что они погибли.

В администрации региона сообщили, что при крушении самолета на земле «жертв и разрушений нет».

08:53

Правительство Украины решило передать в управление компании «Укрнафта» сеть автозаправок Glusco, якобы принадлежавших российским резидентам — Алексей Чернышов, глава компании «Нафтогаз», в которую входит «Укрнафта».

08:46

Припортовая инфраструктура Одесской области была повреждена беспилотниками. Ранены семь человек. Об этом глава военно-гражданской администрации Одесской области Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале.

08:40

08:32

Вооруженные силы Украины 98 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, мирный житель погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

08:23

08:20

В это время на космодроме Восточный в Амурской области проходит встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

08:14

Беспилотник сбит в Конаковском округе Тверской области, пострадавших нет, сообщают региональные власти.

08:10

В результате атаки по Севастополю пострадали 24 человека, четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

08:05

⚡️ Ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Об этом сообщает Минобороны.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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