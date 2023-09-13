«Гипотезы разной степени достоверности». Каким оружием атаковали Севастополь

В результате ударов средств воздушного нападения ВСУ на Севморзаводе в Севастополе произошел пожар. Пострадали 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести. С деталями атаки крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов ВСУ разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ударе по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе (филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка»), который произошел примерно в 03.18 мск, участвовали по меньшей мере десять крылатых ракет (КР) противника. Корабли и объекты в Севастопольской бухте пытались атаковать три безэкипажных катера. Патрульный корабль «Василий Быков», по сообщениям Минобороны, поразил все морские дроны.

Средства ПВО, по данным губернатора, уничтожили семь из десяти крылатых ракет, однако три из них поразили назначенный объект (в районе Килен-балки на южной площадке предприятия возник пожар), также повреждено два корабля ВМФ, размещенных в ремонт на Севморзаводе.

Профессионально разобраться в особенностях этого удара ВСУ по объектам на территории Севастополя и действиях сил и средств ПВО, тем более в условиях проведения СВО, по объективным причинам в настоящее время не представляется возможным.

Заявления губернатора Севастополя Михаила Развозжаева сделаны, что называется, по горячим следам, и в ближайшее время окончательные данные по этому удару ВСУ будут уточняться. Пока нет ясности ни в финальном количестве средств воздушного нападения ВСУ, принимающих участие в атаке, ни в их типах.

Для подробного и объективного анализа действий группировки сил и средств ПВО, развернутой на прикрытии Севастополя, надо иметь, как минимум, карту радиолокационной проводки (или кальку, снятую с планшетов дальней воздушной обстановки) всех воздушных объектов в эту ночь, карточки стрельбы всех зенитных ракетных дивизионов (батарей), запись всей речевой информации, которой обменивались должностные лица подразделений, частей и соединений ПВО в эту ночь.

Напомним, карточки стрельбы зенитных ракетных подразделений представляют собой таблицу за подписью командира зенитного ракетного дивизиона (количество строк в которой соответствует количеству обстрелянных целей), в которых указаны следующие данные: дальность обнаружения цели (дальность, азимут, высота, время), дальность открытия огня (дальность, азимут, высота, время), дальность встречи ракеты с целью (дальность, азимут, высота, время).

Таких данных в условиях проведения СВО в открытом доступе, разумеется, по определению быть не может. Поэтому какой-либо анализ действий сил и средств ПВО может быть отнесен разве что к гипотезам разной степени достоверности.

Пока нет даже ясности, какие именно средства воздушного нападения со стороны Украины принимали участие в ударе по Севморзаводу. На данном этапе называются только крылатые ракеты без указания их типа. Достоверные данные могут быть получены только после изучения обломков пораженных средствами ПВО целей. В настоящее время, вполне возможно, ведутся поиски мест падения фрагментов КР и окончательное установление их типа.

Скорее всего, в ударе принимали участие крылатые ракеты воздушного базирования типа Storm Shadow/SCALP.

Эта крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) являет собой совместную англо-французскую разработку и производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). Никакой принципиальной разницы между британской ракетой Storm Shadow и французской SCALP EG нет. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP EG, что переводится как многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением.

Стартовая масса SCALP EG — 1300 кг, боевая часть — бетонобойная «проникающего» типа или кассетная. Изделие комплектуется боевой частью весом 450 кг, дальность стрельбы Storm Shadow превышает 250 км, высота полета при этом составляет 30-40 м, скорость ракеты — 0,8 М (приблизительно 1000 км/ч).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вместе с тем не исключено, что в ударе принимали участие и беспилотные летательные аппараты ВСУ различных типов. Даже если они и не предназначались непосредственно для поражения объектов на территории Севастополя, то выполняли задачу дезориентации системы радиолокационной разведки и зенитных ракетных подразделений.

Разумеется, у нас не может быть никаких данных по боевому и численному составу группировки сил и средств ПВО, развернутой на прикрытии Севастополя. То есть сделать выводы, достаточна ли она для решения поставленных задач или нет, мы не можем.

Стоит отметить, что и сам рельеф (практически горный) в окрестностях города создает значительные трудности в организации эффективного зенитного ракетного прикрытия на предельно малых высотах (налицо большие углы закрытия). То есть в данном конкретном случае есть совершенно реальные возможности для скрытного подхода к объекту средств воздушного нападения противника.

Можно не сомневаться, что все необходимые уроки из ночи 12 сентября военным руководством будут извлечены, и эффективность противовоздушной обороны Севастополя в ближайшее время только возрастет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).