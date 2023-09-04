Спаситель «Азова»*: что известно о новом министре обороны Украины

Глава Минобороны Украины Алексей Резников официально подал в Верховную раду заявление о своей отставке во исполнение решения украинского лидера Владимира Зеленского. На его смену придет 41-летний глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Этнический крымский татарин за свою сравнительно короткую политическую карьеру успел побывать в числе переговорщиков с Россией и помочь освобождению командиров «Азова». Чем еще известен кандидат в министры обороны — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что утром 4 сентября официально направил в Верховную раду прошение об отставке. Свой шаг он объяснил исполнением решения президента страны Владимира Зеленского, который накануне пообещал предложить парламенту сменить руководителя минобороны. По мнению главы государства, вместо Резникова, главой ведомства стоит назначить Рустема Умерова — главу Фонда госимущества Украины.

Кандидат Зеленского вслед за министром обороны направил в Раду прошение об освобождении его от занимаемой должности. Теперь украинский парламент должен утвердить обе отставки, а затем рассмотреть предложение президента, которое будет внесено официально до 10 сентября.

Учеба в США и предпринимательская карьера

Умеров родился в Узбекистане, в семье крымских татар, депортированных из Крыма еще в 1944 году. С началом программы репатриации в конце 80-х годов прошлого века он вместе со своими родными вернулся на полуостров, в город Алушта. Среднее образование Умеров получал уже в Крыму, в гимназии для одаренных детей в селе Танковое. Там же выиграл стипендию «Программы обмена будущих лидеров» Госдепартамента и уехал учится в США. Вернулся на Украину он в 1998 году, получив высшее образование в Национальной академии управления по специальности «финансы и кредит».

Длительное время работал в компании lifecell (украинский оператор сотовой связи), где к 2010 году отвечал за продажи и связи с клиентами. Затем стал управляющим директором в ICG Investments, а потом перешел на этот же пост в iCapital. С 2013 года работал в инвестиционной фирме ASTEM, выступив ее сооснователем. Компания, в частности, финансировала на Украине программу «Новые лидеры» Стэнфордского университета США. Умеров покинул проект в 2019 году, став депутатом Верховной рады от партии «Голос».

Советник Джемилева и друг Турции

Параллельно с предпринимательской деятельностью Умеров вел и общественно-политическую. С 2007 года он был связан с экстремистским «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в России), став советником лидера организации Мустафы Джемилева.

В рамках своей политической карьеры в Верховной раде он лоббировал проекты закона о статусе крымских татар и коренных народов Украины. Кроме того, вместе Джемилевым был одним из инициаторов строительства при поддержке Турции 1000 квартир для внутренне перемещенных крымских татар и льготных категорий граждан Украины.

Как пишет «Страна.ua», Умеров имеет тесные связи с властями Турции, в политических кругах Украины ходят слухи, что он может связаться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом быстрее представителей украинской власти. Издание отмечает, что политик наладил общение и с коллегами в США благодаря Джемилеву. При этом Умеров считается человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который якобы и продвинул его как кандидата на пост министра обороны.

Обмен «азовцев» и переговоры с Россией

В качестве народного депутата политик, в частности, занимался вопросами, связанными с «возвращением» Крыма и Донбасса. С 2020 года он входил в рабочую группу Совета по нацбезопасности и обороне Украины (СНБО), которая разрабатывала стратегию Киева по этому треку. К тому же, Умеров занимал пост заместителя руководителя украинской делегации в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы). В 2021 году получил украинский орден «За заслуги» ІІІ степени.

С началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года политик вошел в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Минске. К слову, Умерова и тут рекомендовал Ермак. После одного из раундов диалога политик утверждал, что почувствовал «необычные симптомы», от которых, по его словам, пришлось пройти лечение в Турции.

Помимо участия в российско-украинских переговорах, по данным СМИ, в сентябре 2022 года Умеров сыграл не последнюю роль в организации масштабного обмена пленными, включая командиров украинского националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России). Украинская пресса утверждает, что политику удалось привлечь в этот процесс Турцию и Саудовскую Аравию.

В том же месяце Умеров занял пост председателя Фонда государственного имущества Украины, где и проработал вплоть до 4 сентября 2023 года. На новой должности он успел отметиться участием в зарубежных поездках первых лиц государства. Так в марте 2023 года Умеров вместе с первой леди Еленой Зеленской побывал в ОАЭ, а в мае сопровождал уже президента в Саудовской Аравии. Кроме того, украинские СМИ отмечали, что ему удалось не попасть в коррупционные скандалы как главе Фонда, в отличии от своих предшественников.