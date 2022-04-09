«Имели здесь бизнес и немало активов». В Крыму призвали изъять имущество организаторов блокады

Глава крымских татар Эйваз Умеров считает необходимым национализировать имущество организаторов блокады Крыма. Речь, в частности, идет о лидерах запрещенной в России экстремистской организации Рефате Чубарове и Мустафе Джемилеве, а также об экс-депутате Рады Андрее Сенченко. Часть активов, по словам Умерова, уже перерегистрирована на других лиц. Он выразил готовность помочь с выявлением имущества.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал национализировать активы организаторов водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокады полуострова Крым. «Призываем рассмотреть вопрос о национализации их имущества и организаций, которые с ними связаны», — цитирует Умерова РИА «Новости».

По его словам, большинство из них — «бывшие крымчане, которые в украинские времена имели здесь бизнес и немало активов, нажитых в том числе преступным путем».

Под закон о национализации, в частности, могут попасть лидеры «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, вице-президент Всемирного Конгресса крымских татар Ленур Ислямов и бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко.

«Я готов помочь в выявлении их имущества, необходимые данные у нас имеются», — пообещал Умеров, добавив, что многие активы уже перерегистрированы.

В мае 2014 украинские власти перекрыли воду, поступавшую на полуостров из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал 90% потребностей полуострова. Из-за засухи в 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. 3 марта 2022-го днепровская вода самотеком стала поступать в Северо-Крымский канал 3 марта, когда российская армия установила контроль над гидротехническим узлом.

Законопроект о национализации

Глава Крыма Сергей Аксенов 23 марта сообщил, что власти региона начнут национализацию имущества поддерживающих киевский режим украинских олигархов.

В Крыму также заявили о предстоящей национализации квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. По данным РЕН, она находится в ЖК «Император» рядом с легендарным Ливадийским дворцом. Примерная стоимость недвижимости — 65-75 млн рублей.

Глава Госсовета республики Владимир Константинов озвучил данные, согласно которым имущество украинских олигархов в Крыму, которое попадает под национализацию, оценивается миллиардами рублей.

Накануне Госсовет Крыма внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о национализации собственности, принадлежащей по состоянию на 24 февраля гражданам недружественных стран. Поправки предлагается внести в статью 2 Гражданского кодекса РФ.

Речь идет о «движимом и недвижимом имуществе, денежных средствах, вкладах в кредитных организациях, ценных бумагах, корпоративных правах, другом имуществе (активах), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в абзаце первом настоящей части».

Если закон примут, органы госвласти субъектов России смогут определять порядок принудительного изъятия имущества «иностранных государств и иностранных лиц, которые связаны с иностранными государствами, совершающих в отношении России, российских юрлиц и физлиц недружественные действия».

После референдума

После присоединения Крыма к России в 2014 году все работающие на полуострове госпредприятия Украины автоматически стали российскими. Чуть позже власти республики стали национализировать уже частное имущество. Так, было выставлено на торги имущество олигарха Игоря Коломойского, а вырученные деньги направили на выплаты обманутым вкладчикам Приватбанка. Украинский бизнесмен потерял более 70 объектов недвижимости на Южном берегу Крыма, среди них земельные участки, АЗС, а также гостинично-оздоровительный комплекс «Таврия».

Также были национализированы «с целью обеспечения продовольственной безопасности» предприятия «Крымхлеб» и «Симферопольский комбинат хлебопродуктов». В собственность РФ перешли дворцово-парковый комплекс «Айвазовское» в Партените (принадлежал украинскому олигарху Сергею Таруте), имущество компании ДТЭК «Крымэнерго» и крымского филиала компании «Укртелеком» (принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову), а также ПАО «Акционерная компания «Крымавтотранс» вместе со зданиями автовокзалов и билетных касс в Симферополе, Ялте, Алуште, Судаке, Старом Крыму, Феодосии, Керчи, Армянске, Бахчисарае, Евпатории и других городах (бывший владелец – старейшина казачьей общины «Соболь» Виталий Храмов).

1 марта 2015 года процесс национализации на полуострове был прекращен.

Национализация российских активов

1 апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий перечень лиц, имущество которых подлежит национализации.

В список включили граждан России и тех, кто «тесно связан с ней», а также всех, кто отказывается осуждать военную операцию.

Принятый закон вносит изменения в ранее принятый документ «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 апреля заявил, что все российское имущество на территории Украины будет национализировано для компенсации потерь от боевых действий.