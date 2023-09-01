«Подарок Путину». Президенту Грузии грозит импичмент из-за поездок в Европу

Партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили, ее обвиняют в нарушении конституции из-за серии визитов в зарубежные страны без одобрения правительства.
В соответствии с грузинским основным законом, внешнеполитический курс страны определяет кабинет министров, глава государства может выполнять представительские полномочия в отношениях с другими странами исключительно с согласия правительства.
В «Грузинской мечте» пояснили, что позиция Зурабишвили по вопросу предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский союз «радикально отличается» от позиции кабмина.
Так, по заявлению партии, президент считает, что Грузия не заслужила статуса кандидата в 2022 году и не заслуживает его сейчас. Из-за этого зарубежные визиты главы государства «контрпродуктивны» и «прямо противоречат» усилиям правительства добиться для страны статуса кандидата в ЕС.
В партии назвали начало процедуры импичмента своей ответственностью перед конституцией, однако подчеркнули, что добиться снятия президента с должности «невозможно».
«Для завершения импичмента необходима поддержка 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет шансов на исполнение»,
– говорится в заявлении.
В настоящее время «Грузинская мечта» имеет 84 места в парламенте. Партия намерена в ближайшее время начать сбор подписей членов парламентского большинства и обратиться в Конституционный суд страны.
Как пояснил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, оценка действий президента судом займет около месяца, после этого в течение двух недель будет проведено голосование по вопросу импичмента.
Оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе резко раскритиковал инициативу «Грузинской мечты», назвав ее предательством интересов Грузии.
«Импичмент президента из-за европейского курса — означает сделать [президенту России Владимиру] Путину очередной подарок», – высказался он.
Поездки Зурабишвили в Европу
30 августа администрация президента Грузии объявила о начале ее «европейского турне»: Зурабишвили планировала ряд встреч с лидерами стран ЕС, в том числе Германии, «в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата».
В свою очередь грузинское правительство сообщило, что не одобрило поездку главы государства в ФРГ: предложение о визите было отклонено в письменной форме еще в начале августа. Всего кабмин отказал президенту в десяти зарубежных поездках до конца года, в список также попали Украина, Швейцария, Польша, Бельгия, Дания, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Чехия и Израиль.
Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что правительство сочло поездки Зурабишвили рискованными.
«Что если она снова сделает оскорбительные заявления? Она может говорить хорошо, а может и нет. Заявления президента – это не рядовые новости, мы не можем идти на такой рискованный шаг», – пояснил он.
Председатель комитета парламента по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе обратил внимание, что «турне» заявлено как поддержка евроатлантического курса страны, однако некоторые из стран в списке не имеют отношения к предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС: Израиль, ОАЭ и европейские государства, не входящие в Евросоюз.
31 августа Зурабишвили прибыла в Германию, несмотря на запрет правительства. В социальной сети X (бывшая Twitter. – «Газета.Ru») она сообщила о встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Поддержка Германии будет иметь решающее значение. Грузинский народ верит в свое европейское будущее», – написала президент Грузии.
1 сентября на фоне новостей о начале процесса импичмента она опубликовала на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок из поезда, а через несколько часов выложила фотографии со встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Европарламенте в Брюсселе. Дополнительных подробностей своих визитов она не приводила, инициативу «Грузинской мечты» на данный момент не комментировала.
Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии в 2018 году. После победы на выборах она заявила об отказе от сотрудничества с Москвой. После начала российской военной операции на Украине Грузия поддержала Киев, при этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили выступал против санкций в отношении РФ, а президент заявляла об их одобрении. В марте 2023 года она обвинила правительство Грузии в смене внешнеполитического курса в сторону России вместо стремления в Европейский союз.
Зурабишвили также негативно отреагировала на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией и поддержала протесты, начавшиеся после прибытия в Батуми круизного лайнера Astoria Grande из Сочи в июле текущего года.