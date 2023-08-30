Волна госпереворотов в Африке добралась до Габона. При чем здесь Россия?

Армия Габона захватила власть, аннулировав результаты выборов и распустив правительство. Госпереворот произошел на фоне очередного переизбрания президента Али Бонго Ондимба, семья которого руководит государством почти 60 лет. «Газета.Ru» узнала у экспертов, почему в Африке участились мятежи, отличается ли Габон от других стран континента и какая страна будет следующей.

Военные Габона 30 августа объявили об отмене результатов парламентских и президентских выборов в стране, состоявшихся 26 августа, и роспуске всех государственных институтов. Путчисты взяли на себя управление республикой, не признали очередного переизбрания президента Али бен Бонго Ондимба и отправили его под домашний арест, передает ТАСС.

Политик возглавлял страну с 2009 года, сменив на этом посту своего отца Омара Бонго Ондимба, который бессменно правил 42 года.

«Али Бонго находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей», — говорится в обращении военных Габона.

Мятежники отдельно отметили, что один из сыновей Бонго Ондимба арестован, его обвиняют в государственной измене. Вместо переизбранного президента они назначили главой государства генерала Бриса Олиги Нгему, который командует Республиканской гвардией страны.

Почему пал однофамильный режим

Госпереворот в Габоне уже вызвал осуждение в Европе, в особенности со стороны Франции. Бывшая колония Пятой республики получила независимость в 1961 году и большую часть своей новейшей истории находилась под управлением семьи Бонго Ондимба, условно лояльной Парижу. Отправленный под домашний арест лидер встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном в конце июня, за несколько месяцев до мятежа.

При чем здесь Франция? Габон стал пятой бывшей французской колонией, где за последние несколько лет произошел военный переворот, в результате которого от власти отстранили условно лояльное Парижу правительство. Схожая ситуация произошла в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Нигере. Читать дальше

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что мятеж обусловлен внутренней ситуацией в республике и общей тенденцией к уходу от западного влияния в Африке. Так, бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе, директор центра партнерства цивилизаций института международных исследований МГИМО Вениамин Попов отметил, что путч носит антифранцузский характер, как и июльский переворот в Нигере.

«Габон — важная страна, это нефтяное государство и член ОПЕК, поэтому переворот говорит о многом. Африканцам надоели французы, которые как весь Запад, всем указывают, что делать и как жить. Вероятно, эта тенденция будет только нарастать сейчас.

Запад тоже не дремлет, они изо всех сил пытались убедить ЭКОВАС отправить воинские контингенты в Нигер, чтобы вернуть к власти свергнутого президента. Это просто несерьезно. В Африке приходит конец колониального владычества Франции, как всего западного владычества», — пояснил эксперт.

Бывший посол России в Нигере и Мали, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов допустил, что переворот в Габоне готовился не первый год:

«Что касается Габона, то переворот в этой стране выглядит совершенно закономерным, поскольку отец и сын правили в ней почти 60 лет. По сути, в государстве действовал однофамильный режим и, вероятно, там давно велась подготовка к свержению власти».

По словам Корендясова, общие антизападные тенденции в Африке связаны с ростом самосознания у народов континента и появлением собственной элиты, которой все больше и больше овладевают идеи суверенитета, национального равноправия. Число политически мыслящих и политически активных людей серьезно выросло, именно они возглавляют протестные движения.

Африка как арена противостояния

Путч в Габоне в случае своего успеха станет уже восьмым, произошедшим с 2020 года в странах Западной и Центральной Африки. Все эти мятежи так или иначе носили антизападную направленность, а также имели пророссийскую составляющую на народных демонстрациях.

Флаги России в Мали, Буркина-Фасо, Нигере и других государствах вызывали критическую реакцию Запада.

В Москве курса на помощь Африке в освобождении от неоколониализма не скрывают. Об этом не раз заявлял президент России Владимир Путин, как и о продвижении многополярной модели мира в противовес западной системе с центром в США. Свою позицию Россия транслирует на всех уровнях, стараясь использовать для этого международные площадки вроде БРИКС и G20, а также саммит РФ-Африка.

В этом Москву отчасти поддерживает Пекин, бросающий вызов западному влиянию на континенте. Интерес к Африке обусловлен не только идеологическими моментами, но и добычей полезных ископаемых, борьбой с террористическими группировками и инвестициями в развивающиеся рынки государств региона. В последнее время Россия активно налаживает отношения со странами континента, в том числе списывая им старые долги и обещая бесплатные поставки сельхозпродукции наиболее нуждающимся странам.

Как отметил бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов, в регионе идет неизбежный процесс освобождения Африки и это уже не только формальный процесс, который начался с инициативы СССР в 60-х годах прошлого столетия.

«Сейчас меняется баланс сил в мире, что прежде всего связанного с военной спецоперацией России на Украине, нашими отношениями с Китаем и повышением роли БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мире. Все развивающиеся страны, который сейчас называют государствами Глобального Юга, начинают более активно стремиться отстаивать свои собственный интересы. Этот процесс невозможно остановить», — уверен эксперт.

С точки зрения Попова, такие государства, как Мали, Нигер, Буркина-Фасо, обращаются за поддержкой к России и Китаю в противовес Западу в частности потому, что видят их ведущую роль в БРИКС.

Он добавил, что переворот в Габоне не просто так состоялся через месяц после путча в Нигере и 15-го саммита БРИКС, который проходил в ЮАР с 22 по 24 августа.

Какая страна Африки будет следующей?

Габонский мятеж — только один из путчей в регионе, стоит ожидать подобных процессов и в других государствах континента, полагает Корендясов. По его словам, обострение ситуации на континенте обусловлено двумя факторами — крушением системы неоколониализма и развитием африканских элит.

«Неоколониализм изжил себя, сейчас африканцы выметают его метлой с континента с переменным успехом. Подобные процессы будут расширяться во всех бывших западных колониях. Это новая волна борьбы за обретение подлинной независимости, которая будет лишь укрепляться и расширяться.

Вероятно, следующей точкой может стать Камерун, где уже больше 40 лет у власти один президент [Поль Бийя]. Более того, он живет в Швейцарии, приезжая в страну только на выборы», — сказал эксперт.

В то же время экс-посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов не исключил, что ситуация в Габоне будет иметь особый характер. По его мнению, Запад не готов просто так отказаться от потери влияния на республику.

«Габон — особый случай, за него будет большая борьба, потому что это богатая и нефтяная страна. За него Запад может развязать настоящую битву, так как он во всех делах руководствуется принципом «разделяй и властвуй». То есть нужно разделять — разжигать конфликты, — чтобы легче всех подчинить. Поэтому с Габоном все будет сложнее», — заключил эксперт.