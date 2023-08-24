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«Это же не лагерь по смене пола»: Почему «Артек» попал под санкции США

Минфин США ввел санкции против матери Рамзана Кадырова и лагеря «Артек»

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Макс Ветров/РИА Новости
США ввели санкции против 11 россиян, туда вошли мать главы Чечни Аймани Кадырова, председатель правительства республики Муслим Хучиев и другие российские чиновники. Кроме того, в список попал международный детский центр «Артек» в Крыму. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что «Артек» попал в список из-за несоответствия представлениям Вашингтона о воспитании и развитии детей.

Мать главы Чечни Аймани Кадырова и еще 10 россиян попали под санкции министерства финансов США. Список обнародован на сайте Управления по контролю над иностранными активами американского Минфина.

Так, в санкционный список попали:

— командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев;

— глава правительства Чечни Муслим Хучиев;

— уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев;

— начальник севастопольского штаба «Юнармии» Владимир Коваленко;

— ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев;

— директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко, а также сам «Артек»;

— уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галины Пятых;

— глава Минобразования Запорожской области Елена Шапурова;

— уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова;

— уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева.

Еще до публикации списка о санкциях объявил президент США Джо Байден. По его словам, в него вошли причастные к «перемещению» украинских детей.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях, а также потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — сообщил президент.

Кроме того, Байден поздравил Украину с днем независимости и заявил, что США и дальше продолжат оказывать Киеву необходимую помощь.

Реакция Москвы

Новые ограничения в своем Telegram-канале прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «Артек» внесли под санкции в связи с тем, что в лагере сохраняется традиционное представление о детстве и детях:

«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями.

А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!»

В июле этого года президент России Владимир Путин назвал «раздутой» историю с вывозом детей с Украины. По его словам, Россия не похищала, а спасала украинских детей, вывозя из зоны военных действий, и проблем с их возвращением на родину нет.

Так, российский президент в очередной раз отверг обвинения украинской стороны и западных стран, которые с начала конфликта на Украине обвиняли Россию в депортации детей. Российский лидер и ранее заявлял, что Москва «абсолютно легально» вывозила детей из зоны боевых действий, чтобы спасти их жизни и здоровье. В МИД России называли «лживыми утверждениями» слова Киева о принудительной депортации детей Москвой.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с «незаконной депортацией детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва не ратифицировала Римский статут и считает решение суда юридически ничтожным. Прокурор МУС Карим Хан и судьи органа объявлены в России в розыск.

Financial Times писала, что Саудовская Аравия и Турция участвуют в переговорах о возвращении украинских детей из России на родину. В публикации FT также приводятся слова уполномоченного по правам человека на Украине Дарьи Герасимчук, которая заявила, что Москва и Киев напрямую не ведут переговоров по этому вопросу.

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