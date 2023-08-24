«Это же не лагерь по смене пола»: Почему «Артек» попал под санкции США

Мать главы Чечни Аймани Кадырова и еще 10 россиян попали под санкции министерства финансов США. Список обнародован на сайте Управления по контролю над иностранными активами американского Минфина.
Так, в санкционный список попали:
— командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев;
— глава правительства Чечни Муслим Хучиев;
— уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев;
— начальник севастопольского штаба «Юнармии» Владимир Коваленко;
— ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев;
— директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко, а также сам «Артек»;
— уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галины Пятых;
— глава Минобразования Запорожской области Елена Шапурова;
— уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова;
— уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева.
Еще до публикации списка о санкциях объявил президент США Джо Байден. По его словам, в него вошли причастные к «перемещению» украинских детей.
«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях, а также потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — сообщил президент.
Кроме того, Байден поздравил Украину с днем независимости и заявил, что США и дальше продолжат оказывать Киеву необходимую помощь.
Реакция Москвы
Новые ограничения в своем Telegram-канале прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «Артек» внесли под санкции в связи с тем, что в лагере сохраняется традиционное представление о детстве и детях:
«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями.
А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!»
В июле этого года президент России Владимир Путин назвал «раздутой» историю с вывозом детей с Украины. По его словам, Россия не похищала, а спасала украинских детей, вывозя из зоны военных действий, и проблем с их возвращением на родину нет.
Так, российский президент в очередной раз отверг обвинения украинской стороны и западных стран, которые с начала конфликта на Украине обвиняли Россию в депортации детей. Российский лидер и ранее заявлял, что Москва «абсолютно легально» вывозила детей из зоны боевых действий, чтобы спасти их жизни и здоровье. В МИД России называли «лживыми утверждениями» слова Киева о принудительной депортации детей Москвой.
В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с «незаконной депортацией детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва не ратифицировала Римский статут и считает решение суда юридически ничтожным. Прокурор МУС Карим Хан и судьи органа объявлены в России в розыск.
Financial Times писала, что Саудовская Аравия и Турция участвуют в переговорах о возвращении украинских детей из России на родину. В публикации FT также приводятся слова уполномоченного по правам человека на Украине Дарьи Герасимчук, которая заявила, что Москва и Киев напрямую не ведут переговоров по этому вопросу.