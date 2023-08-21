МИД оценил планы Эстонии запретить россиянам участие в выборах

Москва намерена добиваться от международных структур осуждения инициативы Таллина, согласно которой проживающих в республике граждан России и Белоруссии могут лишить права на участие в местных выборах. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что на днях соответствующий законопроект поступил на рассмотрении парламента Эстонии. При этом она назвала документ «откровенно русофобским», указав на его противоречие конституционным правам людей.

По словам Захаровой, даже эстонская оппозиция и некоторые члены правящей коалиции ставят законность инициативы под сомнение. Однако проект был предложен партией нынешнего премьер-министра страны Каи Каллас, поэтому не исключено его «продавливание» в парламенте, посчитала представитель МИД РФ.

«Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь», — указала дипломат.

Также она добавила, что 17 августа на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека появилась запись с недвусмысленными намеками на дискриминационный характер внутренней политики Эстонии. Захарова заключила, что речь идет об отношении местных властей к национальным меньшинствам.

Ранее в ООН прокомментировали прекращение обучения на русском языке в Эстонии.