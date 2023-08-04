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Политика

Военная операция на Украине. День 527-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 527-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
ВСУ минувшей ночью попытались атаковать двумя безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск, сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены огнем российских кораблей. В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты, повреждений и пострадавших нет, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев начали обсуждать гарантии безопасности для Украины. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:26

08:23

08:15

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации — ТАСС.

08:14

❗️Средства ПВО России уничтожили 10 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Крыма, еще три беспилотника были подавлены средствами РЭБ, заявили в Минобороны РФ — ТАСС.

08:13

Качество снарядов, поставляемых на Украину странами НАТО, упало, считает депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай — ТАСС.

08:12

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» ВСУ на купянском направлении — ТАСС.

08:11

Инициатива в боях на артемовском направлении принадлежит российским силам, ВСУ вынуждены отходить с ранее занимаемых рубежей, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин — ТАСС.

08:10

Российские войска овладели опорными пунктами ВСУ на купянском направлении — ТАСС.

08:09

Потери ВСУ составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми, утверждает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор — ТАСС.

08:08

ВСУ за прошедшие сутки 75 раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщили в представительстве республики — ТАСС.

По его данным, под огнем украинских военных оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Благодатное, Владимировка, Горловка, Макеевка, Никольское, а также Ясиноватский район.

08:07

08:06

Американская администрация опровергла сообщения о намерении работать с Конгрессом США над тем, чтобы заложить средства на поставку вооружений Тайваню в запрос на дополнительный пакет финансовой помощи Украине — ТАСС.

08:05

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что намерение президента США Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню за счет средств, выделенных Киеву, не приведет к уменьшению поддержки украинской армии — ТАСС.

08:04

⚡️ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск, сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей — ТАСС.

08:02

Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев начали обсуждать гарантии безопасности для Украины — ТАСС.

08:01

❗️В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты, повреждений и пострадавших нет, сообщил советник главы республики Олег Крючков — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 527-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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