Военная операция на Украине. День 527-й

ВСУ минувшей ночью попытались атаковать двумя безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск, сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены огнем российских кораблей. В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты, повреждений и пострадавших нет, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев начали обсуждать гарантии безопасности для Украины. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.