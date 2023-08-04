Военная операция на Украине. День 527-й

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации — ТАСС.
❗️Средства ПВО России уничтожили 10 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Крыма, еще три беспилотника были подавлены средствами РЭБ, заявили в Минобороны РФ — ТАСС.
Качество снарядов, поставляемых на Украину странами НАТО, упало, считает депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай — ТАСС.
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» ВСУ на купянском направлении — ТАСС.
Инициатива в боях на артемовском направлении принадлежит российским силам, ВСУ вынуждены отходить с ранее занимаемых рубежей, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин — ТАСС.
Потери ВСУ составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми, утверждает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор — ТАСС.
ВСУ за прошедшие сутки 75 раз обстреляли населенные пункты ДНР, сообщили в представительстве республики — ТАСС.
По его данным, под огнем украинских военных оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Благодатное, Владимировка, Горловка, Макеевка, Никольское, а также Ясиноватский район.
Американская администрация опровергла сообщения о намерении работать с Конгрессом США над тем, чтобы заложить средства на поставку вооружений Тайваню в запрос на дополнительный пакет финансовой помощи Украине — ТАСС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что намерение президента США Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню за счет средств, выделенных Киеву, не приведет к уменьшению поддержки украинской армии — ТАСС.
⚡️ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск, сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей — ТАСС.
Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев начали обсуждать гарантии безопасности для Украины — ТАСС.
❗️В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты, повреждений и пострадавших нет, сообщил советник главы республики Олег Крючков — ТАСС.