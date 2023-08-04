Новороссийск атаковали беспилотники. В городе дрожали стекла домов и ревели сигнализации авто

Ночью в районе Мысхако под Новороссийском два безэкипажных украинских катера попытались атаковать военно-морскую базу ВМФ России. Морские дроны были уничтожены экипажами корабля «Оленегорский горняк» и катера «Суворовец». Местные жители рассказали, что от взрывов в городе дрожали стекла. Инцидент прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Был также совершен налет 13 дронами на Крым.

В ночь на 4 августа два морских безэкипажных катера ВМС Украины атаковали военно-морскую базу Новороссийск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Shot, взрывы произошли в районе Мысхако в 5:10 мск. От громких звуков стрельбы и взрывов многие местные жители проснулись, у автомобилей начала срабатывать сигнализация.

Местная «Наша газета. Новороссийск» сообщает, что жители слышали звуки взрывов дважды – в 4 и 5 часов утра.

«Аж дом трясло, как от взрывной волны. Стекла дребезжали», — передает издание слова жительницы Новороссийска.

Shot также сообщает со ссылкой на местных жителей – морской беспилотник «сначала долго горел, затем взорвался, взрыв был сильным и очень громким».

Атаку украинских беспилотных катеров отразили моряки десантного корабля «Оленегорский горняк» и экипаж противодиверсионного катера «Суворовец», написал в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки... Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!» — говорится в публикации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Сейчас в порту Новороссийска установлен временный запрет на судоходство.

Кроме того, в ночь на 4 августа сразу 13 украинских БПЛА атаковали Крым. Минобороны РФ сообщило, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сбиты средствами ПВО.

Три дрона смогли посадить невредимыми, остальные были уничтожены огнем с земли. В результате налета нет пострадавших и разрушений.

Крым украинские БПЛА атакуют регулярно, атаки на Новороссийск представляют собой, скорее, исключение: осенью 2022 года новороссийская нефтегавань Шесхарис была атакована морским дроном ВМС ВСУ.

Взрыв произошел ночью. Повреждения оказались минимальны и не повлияли на работоспособность систем нефтегавани.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Он эксплуатируется с 1964 года и предназначен для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также поставки нефти на заводы Краснодарского края.