Новороссийск атаковали беспилотники. В городе дрожали стекла домов и ревели сигнализации авто

В ночь на 4 августа два морских безэкипажных катера ВМС Украины атаковали военно-морскую базу Новороссийск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала Shot, взрывы произошли в районе Мысхако в 5:10 мск. От громких звуков стрельбы и взрывов многие местные жители проснулись, у автомобилей начала срабатывать сигнализация.
Местная «Наша газета. Новороссийск» сообщает, что жители слышали звуки взрывов дважды – в 4 и 5 часов утра.
«Аж дом трясло, как от взрывной волны. Стекла дребезжали», — передает издание слова жительницы Новороссийска.
Shot также сообщает со ссылкой на местных жителей – морской беспилотник «сначала долго горел, затем взорвался, взрыв был сильным и очень громким».
Атаку украинских беспилотных катеров отразили моряки десантного корабля «Оленегорский горняк» и экипаж противодиверсионного катера «Суворовец», написал в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
«Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки... Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!» — говорится в публикации.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Сейчас в порту Новороссийска установлен временный запрет на судоходство.
Кроме того, в ночь на 4 августа сразу 13 украинских БПЛА атаковали Крым. Минобороны РФ сообщило, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сбиты средствами ПВО.
Три дрона смогли посадить невредимыми, остальные были уничтожены огнем с земли. В результате налета нет пострадавших и разрушений.
Крым украинские БПЛА атакуют регулярно, атаки на Новороссийск представляют собой, скорее, исключение: осенью 2022 года новороссийская нефтегавань Шесхарис была атакована морским дроном ВМС ВСУ.
Взрыв произошел ночью. Повреждения оказались минимальны и не повлияли на работоспособность систем нефтегавани.
Перевалочный комплекс «Шесхарис» является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Он эксплуатируется с 1964 года и предназначен для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также поставки нефти на заводы Краснодарского края.