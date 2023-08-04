Провал, борьба, марафон. Как видят контрнаступление Украины в Москве, Киеве и Вашингтоне

Потери украинских войск во время военных действий с начала лета составили более 43 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневном брифинге о специальной военной операции.
«С начала так называемого киевским режимом «наступления» в течение июня-июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более сорока трех тысяч военнослужащих», — проинформировало ведомство.
В Минобороны отметили, что этот показатель не учитывает эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали раненных и иностранных наемников, а также военнослужащих, убитых в результате ударов высокоточным вооружением большой дальности по объектам в тыловых районах.
Кроме того, в этот период в ходе боев было уничтожено более 4,9 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 25 немецких танка Leopard, семь французских колесных танков «AMX» и 21 американская БМП Bradley. Кроме того, украинские военные потеряли 747 орудий полевой артиллерии, среди них 76 артиллерийских систем М777 американского производства и 84 самоходные артустановки из Польши, США, Франции и ФРГ.
На фоне этих данных замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале сообщила, что российские войска продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. По ее словам, количество обстрелов растет, идет «сложная и изнурительная борьба», но ВСУ удерживают позиции.
ВСУ задействовали второй эшелон сил
Газета The Washington Post утверждает, что ВСУ задействовали второй эшелон войск, находившийся в резерве, для наступления в Запорожье. Для этих целей в бой направлены резервисты 10-го оперативного корпуса Сухопутных войск ВСУ и бронетехника.
«Это монотонная тяжелая работа, преодолевать сотни или тысячи минных полей. <…> Мы ищем уязвимые места противника и продвигаемся вперед — понемногу», — рассказал украинский военный чиновник.
Также газета отмечает, что на начальном этапе наступления использовались силы 9-го оперативного корпуса ВСУ, однако был достигнут лишь «незначительный прогресс перед лицом хорошо подготовленной российской обороны, особенно минных полей».
По данным WP, стратегическую важность для украинского командования представляет село Работино в Запорожской области, где продолжаются ожесточенные бои. В связи со введением сил 10-го оперативного корпуса и изменения тактики – с продвижения на бронетехнике на выступление силами спешенной пехоты – интенсивность боев повысилась.
«Эта последняя неделя боевых действий была важной, потому что они (ВСУ. — «Газета.Ru») решили активнее задействовать свой второй эшелон сил», — высказал мнение Роб Ли, военный аналитик из Института исследований внешней политики.
Еще один военный чиновник с Украины заявил, что продвижение ВСУ в районе Работина проходит тяжело, поскольку российские войска активно используют беспилотную авиацию для разведки и нанесения ударов.
«Мы пытаемся создать постоянную точку опоры в Работине и решаем множество задач. <…>
Погодные условия идеальны для того, чтобы российские войска использовали беспилотники для наведения на нашу артиллерию», — сказал источник
WP также узнала, как ход действия украинских войск оценивает представитель Пентагона Патрик Райдер:
«Мы продолжаем наблюдать, как контрнаступление продвигается вперед. <…> Это будет марафон, а не спринт».
Украинцы рано расслабились
Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук в своей публикации в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что многие украинцы «рано расслабились» во время боевых действий, которые еще не закончены. В посте она задалась вопросом, «если один парень на передовой, есть ли у другого парня моральное право именно в это время веселиться в ночном клубе?».
По ее словам, для победы «уровень внутренней мобилизации должен быть еще выше». Поэтому она призвала «меньше кайфовать и больше работать».
Читатели чиновницы в комментариях отметили, что «рыба гниет с головы» и украинская власть должна сама «перестать кайфовать, воровать и больше работать».
Ей напомнили о случаях коррупции, роскошном отдыхе представителей элиты и партии власти за границей и поставленный на поток военкоматами откуп от мобилизации.
В новой публикации от 3 августа Верещук написала, что украинцы правы в своих претензиях: «Все люди у власти и члены их семей должны привести свой стиль жизни в соответствие с военным временем».
По ее словам, дождаться окончания конфликта «за спиной у президента, бойцов на передовой и волонтеров» и «беззаботно заниматься фигней и кайфовать» не получится.