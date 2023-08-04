Провал, борьба, марафон. Как видят контрнаступление Украины в Москве, Киеве и Вашингтоне

В Минобороны России сообщили, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли более 43 тысяч военных. Газета The Washington Post выяснила, какое направление Киев считает стратегически важным в настоящий момент. На фоне сообщений о потерях и тяжелых боях на фронте украинские власти призвали граждан «не расслабляться», «меньше кайфовать и больше работать».

Потери украинских войск во время военных действий с начала лета составили более 43 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневном брифинге о специальной военной операции.

«С начала так называемого киевским режимом «наступления» в течение июня-июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более сорока трех тысяч военнослужащих», — проинформировало ведомство.

В Минобороны отметили, что этот показатель не учитывает эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали раненных и иностранных наемников, а также военнослужащих, убитых в результате ударов высокоточным вооружением большой дальности по объектам в тыловых районах.

Кроме того, в этот период в ходе боев было уничтожено более 4,9 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 25 немецких танка Leopard, семь французских колесных танков «AMX» и 21 американская БМП Bradley. Кроме того, украинские военные потеряли 747 орудий полевой артиллерии, среди них 76 артиллерийских систем М777 американского производства и 84 самоходные артустановки из Польши, США, Франции и ФРГ.

Потери ВСУ с начала контрнаступления по версии Москвы 6 июня 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что за последние три дня с начала украинского наступления потери противника составили 3,7 тысячи человек. Читать дальше

На фоне этих данных замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале сообщила, что российские войска продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. По ее словам, количество обстрелов растет, идет «сложная и изнурительная борьба», но ВСУ удерживают позиции.

ВСУ задействовали второй эшелон сил

Газета The Washington Post утверждает, что ВСУ задействовали второй эшелон войск, находившийся в резерве, для наступления в Запорожье. Для этих целей в бой направлены резервисты 10-го оперативного корпуса Сухопутных войск ВСУ и бронетехника.

«Это монотонная тяжелая работа, преодолевать сотни или тысячи минных полей. <…> Мы ищем уязвимые места противника и продвигаемся вперед — понемногу», — рассказал украинский военный чиновник.

Также газета отмечает, что на начальном этапе наступления использовались силы 9-го оперативного корпуса ВСУ, однако был достигнут лишь «незначительный прогресс перед лицом хорошо подготовленной российской обороны, особенно минных полей».

По данным WP, стратегическую важность для украинского командования представляет село Работино в Запорожской области, где продолжаются ожесточенные бои. В связи со введением сил 10-го оперативного корпуса и изменения тактики – с продвижения на бронетехнике на выступление силами спешенной пехоты – интенсивность боев повысилась.

«Эта последняя неделя боевых действий была важной, потому что они (ВСУ. — «Газета.Ru») решили активнее задействовать свой второй эшелон сил», — высказал мнение Роб Ли, военный аналитик из Института исследований внешней политики.

Еще один военный чиновник с Украины заявил, что продвижение ВСУ в районе Работина проходит тяжело, поскольку российские войска активно используют беспилотную авиацию для разведки и нанесения ударов.

«Мы пытаемся создать постоянную точку опоры в Работине и решаем множество задач. <…>

Погодные условия идеальны для того, чтобы российские войска использовали беспилотники для наведения на нашу артиллерию», — сказал источник

WP также узнала, как ход действия украинских войск оценивает представитель Пентагона Патрик Райдер:

«Мы продолжаем наблюдать, как контрнаступление продвигается вперед. <…> Это будет марафон, а не спринт».

Украинцы рано расслабились

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук в своей публикации в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что многие украинцы «рано расслабились» во время боевых действий, которые еще не закончены. В посте она задалась вопросом, «если один парень на передовой, есть ли у другого парня моральное право именно в это время веселиться в ночном клубе?».

По ее словам, для победы «уровень внутренней мобилизации должен быть еще выше». Поэтому она призвала «меньше кайфовать и больше работать».

Читатели чиновницы в комментариях отметили, что «рыба гниет с головы» и украинская власть должна сама «перестать кайфовать, воровать и больше работать».

Ей напомнили о случаях коррупции, роскошном отдыхе представителей элиты и партии власти за границей и поставленный на поток военкоматами откуп от мобилизации.

В новой публикации от 3 августа Верещук написала, что украинцы правы в своих претензиях: «Все люди у власти и члены их семей должны привести свой стиль жизни в соответствие с военным временем».

По ее словам, дождаться окончания конфликта «за спиной у президента, бойцов на передовой и волонтеров» и «беззаботно заниматься фигней и кайфовать» не получится.