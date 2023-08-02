СК возбудил дело о реабилитации нацизма против иноагента Светова из-за песни. Что известно

СК России завел уголовное дело в отношении политика-либертарианца Михаила Светова по статье о реабилитации нацизма. Поводом стало голосовое сообщение двухлетней давности в закрытом чате мессенджера. Политик прокомментировал произошедшее и пообещал оспорить обвинения. Подробности – у «Газеты.Ru».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ) против политика-либертарианца Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах информирует ТАСС.

«По его словам, основанием для возбуждения дела стало публичное исполнение Световым песни, где в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА (организация запрещена в России) Степане Бандере», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что видеоролик с исполнением песни был опубликован в закрытом чате либертарианцев в Telegram, а оттуда просочился в публичный доступ.

Либертарианство Политическая философия, которая предполагает максимальную индивидуальную свободу при минимизации государственной власти. В таком государстве реализован принцип свободной рыночной экономики, оно взимает меньше налогов, роль госаппарата снижена.

Согласно УК, Светову может грозить штраф от 2 до 5 млн рублей, принудительные работы на срок до 5 лет с запретом занимать определенные должности на то же время либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Как отреагировал Светов

В Twitter Светов назвал причину возбуждения уголовного дела и написал: «Вот это таймлайн конечно».

«[СК возбудил дело] за войс, который я записал несколько лет назад... с исполнением песни [украинского артиста-комика] Ореста Лютого», —заявил политик.

Речь идет о песне про украинского националиста Степана Бандеру, которую написал автор пародийных песен Антон Мухарский.

В комментарии изданию «Осторожно, новости» Светов рассказал, что в 2021 году сторонники организации «Мужское государство» (организация запрещена в России) «начали строчить доносы» в СК с требованием завести на него уголовное дело.

«Я привык, что в России для заведения уголовного дела причина не нужна, а поводом может послужить что угодно. Но тут даже я удивился.

Уголовных дел за политические высказывания в России пока не так много», — отметил он.

Светов полагает, что спустя несколько лет СК «обратился к этим доносам» и завел уголовное дело, «чтобы избавиться от неудобного политического голоса».

Либертарианец добавил, что «не очень переживает за себя, гораздо больше – за Россию». РБК он заявл, что будет оспаривать выдвинутые обвинения, «но без какой-то надежды».

В 2022 году Светов уехал из РФ и в настоящее время проживает в Бразилии.

Штраф, обыск, допрос

В апреле 2021 года Савеловский суд Москвы оштрафовал Светова на 30 тыс. рублей и арестовал на девять суток по двум административным протоколам о нарушениях на публичных мероприятиях. Незадолго до этого силовики приходили к политику с обыском по делу 2019 года о развратных действиях, сам он считает это уголовное преследование политическим давлением.

Тогда вместе со Световым в СК для допроса приехала его бывшая девушка.

«Со мной Анастасия Стародубовская, это моя бывшая девушка и монтажер. Она тоже дает показания. Мы с ней много лет встречались. Это дело заведено из-за фотографии, на которой она присутствует», — заявил политик.

Поводом для проверки со стороны правоохранителей могли стать посты политика соцсетях, в которых он открыто заявлял об отношениях с 16-летней возлюбленной.

В том же году либертарианец был арестован на 30 суток по обвинению в нарушении закона о митингах.